Gala Companii de elită. Emine Coşkun, Ford Otosan: „Realizările noastre reflectă dedicarea și talentul remarcabil al angajaților din Craiova”

Uzina Ford Otosan de la Craiova, cel mai mare producător de vehicule comerciale Ford în Europa, a început anul acesta livrarea primelor mașini electrice produse în România. Un rezultat remarcabil, venit în urma investițiilor și eforturilor constante ale companiei și premiat în cadrul ediției din acest an a Galei Capital Companii de elită.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, compania Ford Otosan a primit „Premiul pentru livrarea primelor mașini electrice produse în România”.

„În numele companiei noastre, aș dori să vă mulțumesc pentru acest premiu. Regret sincer că nu am putut fi prezenți, însă vreau să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru premiul acordat companiei Ford Otosan pentru livrarea primelor noastre vehicule electrice construite la uzina din Craiova. Această realizare istorică a avut loc în luna martie a anului 2025 și suntem foarte mândri că suntem primul producător de vehicule electrice din România.

Ford Otosan Craiova joacă un rol esențial în procesul de electrificare a companiei noastre în Europa. Investiția de 5 milioane de euro realizată în 2022 este o dovadă a angajamentului nostru față de operațiunile din România. În plus, aș dori să subliniez că această realizare reflectă dedicarea și talentul remarcabil al angajaților din Craiova, pe care noi, cei de la Ford Otosan, îi apreciem enorm. Prin urmare, premiul le aparține cu adevărat tuturor. Mulțumesc încă o dată echipei Capital, pentru această ocazie și vă urez tuturor toate cele bune pe parcursul acestui an”, a declarat Emine Coşkun, vicepreședinte Ford Otosan România, prin intermediul unui mesaj video.

Uzina Ford Otosan de la Craiova, cel mai mare producător de vehicule comerciale Ford în Europa, și-a trecut în palmares în 2024 o premieră importantă – a atins cel mai ridicat nivel de producție din istoria sa, fabricând peste 250.000 de mașini într-un an. Un rezultat obținut în urma investițiilor de aproape 500 de milioane de euro realizate după achiziționarea în 2022 a fabricii Ford de către compania Ford Otosan, care are ca principali acționari Ford Motor (40%) și Koc Holding (40%).

Nu este însă singura reușită cu care uzina de la Craiova se mândrește – pe lista realizărilor mai figurează și linia de asamblare de baterii, inaugurată la finalul anului trecut. Dar și capacitatea flexibilă de producție, care îi permite să asambleze pe aceleași linii de producție modele diferite, cu motoare pe combustie sau electrice. În prezent, uzina produce modelele Ford Transit Courier, Tourneo Courier și Puma, cu ambele variante de motorizare. În 2025, Ford Otosan România a început livrarea primelor automobile electrice fabricate în România, Puma Gen-E, E-Transit Courier şi E-Tourneo Courier. Compania, care lucrează deja cu peste 60 de furnizori din România, are în plan extinderea numărului lor.

Ford Otosan România a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 18,62 miliarde de lei, în creștere cu 36%, și a revenit pe profit, care a ajuns la 369 milioane lei. Compania deține trei fabrici, la Kocaeli și Eskişehir, Turcia, și la Craiova, precum și un Centru de Cercetare și Design în Istanbul.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.