Social Fumatul, interzis în stațiile de transport public într-un oraș din România. Restricții în parcuri și baze sportive







Primăria Cluj-Napoca introduce noi măsuri privind fumatul în spațiile publice. Un proiect recent adoptat prevede extinderea zonelor în care fumatul este restricționat, cu scopul de a proteja sănătatea publică și de a îmbunătăți calitatea aerului din oraș.

Potrivit noilor reglementări, fumatul va fi complet interzis în toate stațiile mijloacelor de transport în comun. În cazul parcurilor și al bazelor sportive din municipiu, fumatul va fi permis doar în spații special amenajate în acest scop. Cei care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni contravenționale cuprinse între 100 și 500 de lei.

Primarul Emil Boc a transmis că această măsură urmărește să promoveze un mediu mai curat și mai sănătos pentru locuitorii orașului. El a subliniat că inițiativa reflectă preocuparea administrației locale pentru respectul față de ceilalți și pentru bunăstarea comunității.

„Clujul respiră mai curat! De astăzi fumatul este interzis în stațiile de transport în comun, în parcurile și în bazele sportive din oraș! Cei care nu respectă legea, vor fi primi o amendă între 100 la 500 lei”, este mesajul transmis de primarul Emil Boc.

Începând de miercuri, 13 august, în Cluj-Napoca intră în vigoare noile reglementări privind interzicerea fumatului în anumite spații publice. Decizia, adoptată de Consiliul Local în luna mai, a devenit aplicabilă după cele 90 de zile prevăzute pentru implementare.

Panourile informative amplasate în oraș, care până acum aveau un rol exclusiv de avertizare, sunt însoțite de acum și de aplicarea efectivă a sancțiunilor.

Primarul Emil Boc a subliniat că această inițiativă reprezintă un demers firesc pentru îmbunătățirea calității vieții urbane. „Este un pas firesc spre un oraș mai sănătos și mai civilizat. Protejăm sănătatea cetățenilor, în special a copiilor, vârstnicilor și celor care folosesc transportul în comun zilnic”, a declarat edilul.

Începând cu edițiile de anul viitor, festivalurile precum Untold și Electric Castle vor fi obligate să amenajeze zone special dedicate fumătorilor. „Am luat în calcul nevoia de tranziție și predictibilitate. De aceea, în cazul festivalurilor, regulile vor intra în vigoare începând cu edițiile de anul viitor, dar vor fi obligatorii, nu opționale”, a precizat primarul.

Pe lângă festivaluri, regulile se vor aplica și în parcuri, baze sportive și alte spații publice unde se organizează evenimente. Organizatorii vor avea responsabilitatea de a delimita clar spațiile în care fumatul este permis, pentru a asigura respectarea noilor reglementări, a mai transmis edilul în mesajul de pe social media.