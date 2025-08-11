Social Metroul din Cluj, primele săpături. Când va fi gata al doilea metrou din țară







La Cluj au început primele săpături la magistrala de metrou, la aproape doi ani de la semnarea contractului. Așa cum a promis primarul Emil Boc, lucrările au început pe data de 11 august 2025. Se fac primele guri de acces subterane, pentru mega-utilajele care vor săpa efectiv tunelurile. Edilul Clujului este optimist: proiectul va fi finalizat la termen, în 2031.

Prima etapă a proiectului presupune săparea unei galerii, la o adâncime de 24 de metri. Odată securizată această galerie, aceasta va oferi calea de acces pentru cele două mega-utilaje T.B.M. (Tunnel Boring Machines).

Locația aleasă pentru săpături se află între viitoarele stații de metrou ”Teilor” și ”Copiilor”. Imediat ce se construiesc pereții mulați și se amenajează rampa de acces, vor fi coborâte și celed două ”cârtițe”, care vor săpa efectiv tunelurile.

”Este o lucrare de precizie. Întâi au fost montate grinzile de ghidaj, acum se fac săpături pentru montarea pereților mulați”, a explicat inginerul Șerban Iorga, șefului proiectului pentru magistrala de metrou de la Cluj.

Odată securizată ”groapa”, prin pereții mulați, se va amenaja și o cale de acces pentru ”cârtițele” care vor săpa efectiv tunelurile.

Cele două echipamente cântăresc peste 120 de tone, fiecare, iar asamablarea lor este estimată să dureze aproximativ o lună.

Imediat după asamblare, TMB-urile intră în activitate. Un utilaj va săpa tunelul spre stația ”Teilor”, iar celălalt spre stația ”Copiilor”. Cum locația se află între cele două stații, fiecare din echipamente vor începe și amenajat

Inginerii și specialiștii geologi sunt precauți în avansarea unor termene clare, pentru realizarea săpăturilor. Atât pentru ”groapa” de acces, cât și pentru realizarea tunelurilor.

Ei au făcut referire la prima etapă a lucrărilor, de securizare a dealului din apropiere. Din proiectul inițial, reieșea un necesar de montaj a 70 de stâlpi de susținere, pentru stabilizarea dealului. În realitate, a fost nevoie de montarea a 94 de stâlpi și de o reconfigurare a măsurilor de siguranță.

”Dacă nu montam cei 94 de stâlpi, pleca dealul”, a afirmat primarul Emil Boc. Acum lucrurile sunt în siguranță, iar inginerii și geologii vor stabili un termen de execuție clar, abia după ce sunt realizate săpături mai ample. ”Cred că abia la sfârștiul lunii septembrie, când vor evolua lucrările, vom avea date suficiente pentru a stabili o estimare clară a termenelor”, a mai spus Șerban Iorga.

Prezent la inaugurarea săpăturilor, primarul Emil Boc a spus că este optimist în privința respectării graficului de lucrări. ”La Cluj va circual metroul în anul 2031”, spune el.

Totodată, edilul municipiului Cluj a dat asigurări că proiectului metroului beneficiază de finanțare. Avem finanțare. Nu avem bariere tehnice sau financiare. (...) Metroul de la Cluj are contract de finanțare semnat cu Guvernul României. Nu ne apucam de treabă dacă nu aveam banii”, a precizat primarul Boc.

Contractul pentru metroul Clujului a fost semnat în septembrie 2023 și are o valoare totală de 2,2 miliarde de euro (cu TVA). Durata acestuia este de opt ani, iar Primăria a atribuit lucrările consorțiului Gulermak Agir și Gulermak Spólk, în asociere cu companiile Alstom (Franța) și Arcada (România).