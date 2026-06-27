Fostul premier desemnat Eugen Tomac a explicat sâmbătă contextul fotografiei realizate la Bruxelles, în care apare alături de președintele României, Nicușor Dan, și de directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

Imaginea a generat discuții în spațiul public privind natura relației dintre șeful statului și conducerea SPP.

Eugen Tomac a precizat că interacțiunea dintre Nicușor Dan și directorul SPP este una exclusiv instituțională, fără alte conotații.

„Domnul director însoțește președintele României în toate deplasările externe. Și repet, acolo nu era o chestiune organizată oficială, era pur și simplu, între două întâlniri oficiale, o socializare în jurul unei mese. E o relație strict instituțională. Aici lucrurile sunt clare”, a declarat Tomac.

Acesta a explicat că fotografia surprinde un moment informal, între două evenimente oficiale din programul de la Bruxelles.

„În dimineața acelei zile a avut o întâlnire cu președintele PPE, domnul Manfred Weber, într-un local lângă Parlamentul European. După acea întrevedere urma o altă întâlnire cu președinta grupului Renew. Și în minutele libere rămase la dispoziție ne-a invitat în incinta hotelului respectiv la terasa din curtea hotelului pentru a sta împreună și discuta”, a mai spus Tomac.

Președintele Nicușor Dan a oferit la rândul său explicații privind fotografia, precizând că momentul a fost o pauză de masă în programul oficial.

„Am fost să mănânc. Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotel”, a declarat șeful statului.

În fotografia realizată la Bruxelles apar președintele Nicușor Dan, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, europarlamentarul PSD Victor Negrescu și Eugen Tomac, alături de directorul SPP, Lucian Pahonțu.

Imaginea a fost surprinsă în timpul unei deplasări oficiale la instituțiile europene.