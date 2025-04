Sport Florin Cernat despre Zidane: Nu mă aruncam, că mă făcea pilaf







Florin Cernat a explicat că erau anumiți fotbaliști de care se ferea. Erau puțini, însă printre ei se numărau și galacticii, mai exact Zinedine Zidane.

Florin Cernat, laude la adresa galacticului

Fostul international a povestit despre Zinedine Zidane că nu avea vreun defect. ”Nu cred că avea vreun defect Zinedine Zidane. Controla Mingea cu ambele picioare. De multe ori când venea așa spre mine, îți dai seama că nu mă aruncam. Dacă mă aruncam, mă făcea pilaf. Stăteam așa de o parte, tatonam până dădea o pasă.

El avea mereu minge între picioare, nu știai cu care dintre picioare dă. Și dădea și cu stângul și cu dreptul. Avea o tehnică senzațională. Pentru mine a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști cu care am jucat. Așa tehnică, mai rar”, a explicat el.

Iogor Surkis, patronul de la Dinamo Kiev, îl iubea pe român

Omul de afaceri ucrainean se pare că prinsese drag de fotbalistul român. Așa că i-a împrumutat chiar și avionul lui privat. ”Eu am avut o relație foarte bună cu patronul. Nu neapărat cu mine, cu orice jucător de la echipă. Pentru el nu era important dacă ești titular sau rezervă, cu toată lumea era la fel. Ne respecta și ne ajuta să fim apți de joc.

Mă și iubea pe mine și pe căpitanul de echipă. M-a și ajutat când aveam nevoie. Am avut o nevoie mare că se născuse Marco, fiul meu. Și nu reușeam să ajung la botez. Și mă sunau că trebuie să-l botezăm. Și dintr-o duminică am ajuns să-l botezăm joi între două meciuri. Am jucat miercuri acasă cu Nipro. A venit team managerul de la echipă și mi-a zis să mă îmbrac că-ți dă Igor avionul, te duci în România, botezi și te întorci.

Și așa am făcut. Eu i-am zis lui Igor atunci că aveam nevoie să plec și mi-a dat avionul lui personal. Am plecat imediat după meci. Joi am făcut botezul și vineri am fost înapoi. Nu avea excentrități de milionar. El stătea pe bancă la primele meciuri. Nu scotea o vorbă”, a mai spus fostul fotbalist.