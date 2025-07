Monden Filmul lunii august pe Netflix. Povestea de dragoste pe care ai vrea s-o revezi în fiecare zi







Netflix pregătește pentru luna august o poveste de dragoste regizată de Iain Morris. My Oxford Year îi are în rolurile principale pe Sofia Carson și Corey Mylchreest și este inspirată din romanul de succes semnat de Julia Whelan. Filmul va fi disponibil pe platformă începând cu 1 august 2025.

Anna este o tânără strălucitoare din Statele Unite, motivată de visul unei cariere politice la vârf. Atunci când este acceptată pentru un an de studii la prestigioasa Universitate Oxford, se simte pe deplin pregătită pentru pasul următor. Cu o minte organizată și o inimă setată pe reușită, ea ajunge în Anglia cu gândul de a bifa încă o etapă dintr-un plan bine pus la punct. Dar ceea ce nu planificase este tocmai ceea ce va conta cel mai mult.

Oxfordul o primește cu tot ce are mai sobru și mai spectaculos: arhitectură gotică, tradiții academice rigide și un stil de viață cu rădăcini vechi. Aici, printre seminarii și biblioteci, îl întâlnește pe Jamie – un tânăr englez fermecător, educat, cu un aer de mister și o inteligență care o provoacă. El devine repede mai mult decât o simplă cunoștință. Devine intersecția în care planurile ei profesionale se ciocnesc de ceva imprevizibil: sentimentele.

Relația care se naște între Anna și Jamie nu e doar o poveste romantică tipică. Este, de fapt, începutul unei căutări personale profunde. Pe măsură ce legătura dintre ei se adâncește, Anna începe să se îndoiască de tot ce era sigur înainte. Cine este ea, de fapt, în afara traiectoriei profesionale pe care o urmează? Ce fel de viață își dorește cu adevărat? Și, mai ales, ce e dispusă să lase în urmă?

„Filmul nu forțează aceste întrebări, ci le lasă să se strecoare natural în firul poveștii, în tăceri, în priviri și în deciziile mici care, în timp, devin uriașe. Relația dintre cei doi se desfășoară pe fundalul unui oraș care respiră istorie, dar care, paradoxal, devine spațiul unei renașteri. Oxfordul nu este doar un cadru vizual spectaculos, ci un personaj în sine – un oraș care nu oferă răspunsuri, ci provoacă întrebări”, spun criticii de film.

Ce face această poveste specială este tensiunea fină, dar constantă, dintre două forțe opuse: ambiția și vulnerabilitatea. Anna este construită să reușească. A fost crescută să urce, să lupte, să controleze. Dar Jamie, cu umorul lui britanic și cu o tristețe bine ascunsă, scoate la suprafață o parte din ea pe care nu și-o mai amintea. Iar când trecutul lui începe să se dezvăluie, filmul capătă o profunzime neașteptată: iubirea nu este doar o distragere, ci o posibilă reconstrucție.

Publicul va regăsi în Anna o versiune a propriilor ezitări. Fie că e vorba de o carieră, o relație, un vis sau o presiune din partea celorlalți, mulți se vor regăsi în întrebarea tăcută pe care filmul o pune: „Ești sigur că știi cine vrei să fii?”

Oxfordul, cu aleile sale pietruite, cu campusurile în care reveria întâlnește rigurozitatea, devine fundalul perfect pentru o poveste despre contrast și descoperire. Tradiția britanică, cu uniformele ei elegante și regulile sociale subtile, intră în conflict direct cu stilul american direct și energic al Annei. Din această ciocnire rezultă nu doar umor, ci și reflecție: cum ne adaptăm, cum ne schimbăm, ce păstrăm din noi când pășim într-o lume nouă?

Filmul profită din plin de această dinamică culturală pentru a pune în lumină nu doar o poveste de iubire, ci o confruntare identitară. Când valorile cu care ai crescut sunt puse în balanță cu realitatea trăită, cine cântărește mai mult?

Criticii de film spun că această producție Netflix se înscrie în seria filmelor care vorbesc despre maturizare fără a deveni moralizatoare: „Este o poveste de dragoste, dar mai ales o poveste despre alegeri. Despre acel moment în care, fără să-ți dai seama, viața te așază la răscruce. Despre cum un an poate însemna mai mult decât o diplomă: poate fi începutul unei versiuni mai adevărate a ta”.

Cei care au rezonat cu filme precum One Day, Before You, Love at First Sight sau chiar Notting Hill vor regăsi aici același amestec de fragilitate, umor fin și profunzime emoțională. Sofia Carson aduce o Anna energică, dar vulnerabilă, în timp ce Corey Mylchreest reușește să joace cu discreție și forță un personaj cu mai multe straturi decât lasă să se vadă.