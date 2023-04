Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu se plânge că a fost lăsată pe drumuri. Ce spune soția actorului

Anca Codrescu a mărturisit că îi este foarte dor de tatăl său adoptiv, Constantin Codrescu. Actorul a murit în luna noiembrie a anului trecut, iar fiica sa adoptivă a trebuit să își sărbătorească pentru prima dată ziua de naștere fără ca acesta să îi transmită o urare. Mai mult decât atât, Anca Codrescu riscă să rămână și fără casă, în urma deciziei luate de masa sa vitregă.

„Ziua mea… ziua cea mai tristă 14 aprilie, prima oară. Zi în care tata nu îmi șoptește suav «La mulți ani, Ancuțili». Voce blândă, creștină, curată sufletește… Știu că mă iubeai și, chiar dacă aici pe pământ «influențat», păreai că nu… Of… Singura dorință azi, de ziua mea, este că aș fi dorit din tot sufletul orfan acum să te «cobori» un minut tata și să îmi dai acea mângâiere părintească, oricât de mică. Odihnă veșnică! ție, tata. La mulți ani! triști, pentru mine”, a scris Anca Codrescu pe o rețea socială.

Lovitura primită de Anca Codrescu de la mama vitregă

Anca Codrescu a declarat că așteaptă să primească și ea ceva din averea lăsată de tatăl său pentru că în testamentul făcut de actor sunt trecuți toți membrii familiei. Aceasta a mai adăugat că mama sa vitregă i-a transmis în repetate rânduri că una dintre casele lui Constantin Codrescu a ajuns la fiul său. Anca a mărturisit că soția actorului i-a demonstrat de mai multe ori că nu o iubește.

„De multe ori mă gândesc că nu știu dacă e drept sau nu că sunt mai orfană decât înainte de a mă adopta tatăl meu. Am rămas fără nimic, pe drumuri. Nu pot să spun că din forța voluntară a dânsului m-a lăsat fără nimic. Soția dânsului mi-a demonstrat de fiecare dată că nu mă iubește. Asta am simțit … Nu am ce să spun, sunt multe amintiri. De față cu dânsul lucrurile se schimbau, înțelegeți ce spun, și atunci tata nu credea 100% ce îi spuneam eu cu lacrimi care mă ardeau pe obraz”, a declarat Anca Codrescu.

Ce spune fosta soție a lui Constantin Codrescu despre averea lăsată familiei

Vasilica Codrescu a spus că actorul a lăsat un testament înainte să moară. Fosta soție a lui Constantin Codrescu a mai adăugat că ea trebuie să fie de acord cu testamentul pentru ca membrii familiei să primească ceea ce le revine legal. În plus, Vasilica a spus că succesiunea a fost deschisă de unul dintre copii, iar Anca Codrescu era plecată în acea perioadă în Spania. În ceea ce privește relația pe care o are cu fiica adoptivă, Vasilica a subliniat că Anca „a fost crescută alături de copiii cărora le-am dat viață. Nu am făcut nicio diferență. Ea a avut probleme”.

„Acum am aflat vestea că masa succesorală a fost deschisă. Eu nu am fost anunțată. M-au ajutat, nu pot să spun dacă cu fățărnicie sau nu. Atâta suferință pe care am avut-o pur și simplu nu mai poate sta în suflet. Atâtea palme, atâția pumni pe care i-am primit… Coșmaruri! Această împărțire e a ceea ce a mai rămas… Când am fost ultima oară de Paști mi-a spus mie și fetei că i-a fost dată băiatului cel mare, Paul, casa de la curte. Am vorbit cu un avocat”, a mai spus Anca Codrescu în timpul emisiunii „Exclusiv VIP” de la Prima TV, prezentată de Cristi Brancu.