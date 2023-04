Cum s-a fotografiat Antonia la împlinirea a 34 de ani. Celebra cântăreață a încins internetul

Antonia este una dintre cele mai apreciate și cunoscute artiste din România. Cântăreața a împlinit miercuri, 12 aprilie, vârsta de 34 de ani și a ținut să imortalizeze acest moment printr-o serie de fotografii care au încins internetul. Partenera de viață a lui Alex Velea s-a pozat alături de tortul pe care l-a primit cu ocazia zilei de naștere. Ceea ce a atras cel mai mult atenția internauților au fost piesele vestimentare pe care Antonia le purta.

„34 NEVER FELT BETTER! MAY ALL THE REST OF MY DREAMS COME TRUE! AND TO ALL THE PEOPLE OUT THERE WHO ARE KIND TO ME, THANK YOU!” ( 34 NU S-A SIMȚIT NICIODATĂ MAI BINE! FIE CA RESTUL VISELOR MELE SĂ SE ÎMPLINEASCĂ! ȘI TUTUROR OAMENILOR CARE SUNT BUNI CU MINE, LE MULȚUMESC!), este mesajul transmis de celebra cântăreață pe rețelele sociale. Ea a primit mii de aprecieri la fotografiile postate. În plus, toți urmăritorii ei i-au transmis mesaje cu ocazia zilei sale de naștere.

Ce cadouri a primit Antonia de ziua sa de naștere

Antonia este una dintre artistele din România care au înregistrat succesuri pe toate planurile. Pe lângă faptul că are o carieră de invidiat, viața personală a Antoniei merge din ce în ce mai bine. Ea are o relație solidă de mai mulți ani cu Alex Velea, cu care are și doi copii. Cântăreața a primit mai multe cadouri în această zi specială și le-a arătat urmăritorilor ei cum a fost răsfățată de familie.

Alex Velea i-a cumpărat logodnicei sale două genți, dar cel mai important cadou a fost că i-a pregătit o cină în familie la care au luat parte atât cei doi copii ai cuplului, cât și fiica Antoniei din căsnicia trecută. Vedeta a primit mai multe mesaje cu ocazia împlinirii a 34 de ani. Mama sa, Denise Iacobescu, i-a transms fiicei sale „ești cel mai bun lucru din viața mea care mi s-a întâmplat! Te iubesc!”.