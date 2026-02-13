Social

Minerii vin la București. Protest pe 19 februarie, lista cu revendicări

Minerii vin la București. Protest pe 19 februarie, lista cu revendicări
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, va organiza, pe data de 19 februarie, un protest în fața Ministerului Energiei, la București. Într-o adresă transmisă Primăriei Capitalei, aceștia au anunțat vor participa aproximativ 500 de persoane.

Sindicaliștii cer respectarea contractelor individuale de muncă

Sindicaliștii susțin că sunt încălcate contractele individuale de muncă ale angajaților Societății Complexul Energetic Oltenia SA, prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă cuvenite salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare.

Sindicaliștii mai cer modificarea Ordonanței de urgență nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019–2032, precum și stabilirea unei perioade de până la 48 de luni pentru acordarea venitului de completare personalului afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune.

Venitul de completare este o sumă lunară acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, care acoperă diferența dintre salariul net anterior, limitat la media pe economie, și indemnizația de șomaj.

Alte revendicări

Sindicaliștii mai cer formalizarea de urgență a situației minelor Lupeni și Lonea, care, potrivit acestora, nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite în studiul G.I.G realizat la solicitarea Comisiei Europene. De asemenea, ei solicită eliminarea dezechilibrului dintre energia în bandă și energia sporadică, cu efect în creșterea explozivă a prețurilor la energie electrică.

Potrivit sindicaliștilor, Guvernul ar trebui să decidă scoaterea din exploatare a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă doar după realizarea grupurilor pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni, precum și a grupurilor nucleare 3 și 4 de la Cernavodă.

Liderii sindicali avertizează că SSH Hidroserv concurează cu firme private care nu sunt supuse acelorași restricții, situație care, în opinia lor, creează un dezechilibru pe piață. Ei susțin că acest context avantajează companiile private și ar putea duce, în cele din urmă, la falimentul societății.

Sindicaliștii din Gorj continuă protestele pentru a doua zi consecutiv

La nivel local, în Gorj, sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia au protestat vineri pentru a doua zi consecutiv.

„Suntem aici pentru drepturile noastre, pe care le-am pierdut. Nu am venit să cerșim. Am venit să cerem niște drepturi care considerăm că ni se cuvin pentru grupa (de muncă) pe care o avem și condițile care sunt”, a spus unul dintre liderii protestului pentru Antena 3.

