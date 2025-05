Politica Explicația lui Florian Coldea, după imaginile postate de Elena Lasconi







Florian Coldea, fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a reacționat public pentru prima dată în legătură cu fotografiile publicate de Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale din 2025. Imaginile sugerează o presupusă întâlnire între Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta, desfășurată în decembrie 2024.​

Florian Coldea a calificat publicarea acestor fotografii drept „o încercare disperată care urmărește să influențeze procesul electoral”.

Florian Coldea despre pozele publicate de Elena Lasconi: „Nu este nimic de comentat”

El a subliniat că nu a avut nicio întâlnire „în acest context electoral” cu vreunul dintre candidații la alegerile prezidențiale și a afirmat că „nu este nimic de comentat”, în lipsa unui „context clar definit”.​

„Nu am ce să comentez despre fotografiile apărute în spațiul public dintr-un motiv foarte simplu. Nu este nimic de comentat. Dacă ele aveau un context clar definit, dacă ar fi indicat că m-aș fi întâlnit cu actori politici la o anumită dată, aș fi oferit clarificări”, a transmis Florian Coldea, printr-un comunicat de presă.

Coldea a explicat de ce imaginile sunt fake

Florian Coldea a adăugat că imaginile sunt „disparate, neasumate de autorul acestora, promovate interesat într-un context electoral sensibil”. A reiterat că nu are ce să comenteze în absența unor informații clare. El a afirmat că, de-a lungul carierei sale, a observat acțiuni similare în contextul retoricii electorale din România, care nu aveau legătură cu practicile unui stat democratic.​

„Sunt o persoană responsabilă, general în rezervă al armatei române, care a apărat și apără interesele României. Așa că înțeleg foarte bine sensibilitatea acestui moment. De-a lungul carierei, am văzut acțiuni similare, în contextul retoricii electorale din țara noastră, care nu aveau nicio legătură cu practicile unui stat democratic. Țin să precizez foarte clar că în acest context electoral nu am realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale. De asemenea, reiterez faptul că nu am nicio implicare în activități cu valențe electorale”, a adăugat fostul șef-adjunct al SRI.

Anterior, Elena Lasconi a publicat pe Facebook fotografii primite anonim, în care apar Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ieșind, pe rând, din aceeași clădire. Lasconi a declarat că a făcut publice imaginile pentru a solicita clarificări. Fără a afirma că acestea sunt autentice. Sau că sugerează o conspirație.​

Victor Ponta a reacționat vehement. A negat autenticitatea imaginilor și anunțând că va depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi pentru fals și înșelăciune. Nicușor Dan a respins și el veridicitatea fotografiilor. Le-a calificat drept „un fals grosolan”. A anunțat că va depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi.​