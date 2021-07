La câteva ore de la scandalul interceptărilor DNA, făcute în biroul lui Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor a decis că este momentul să îi revoce din funcții pe directorii cu probleme penale din cadrul CNAIR.

Este vorba despre directorului Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, Eugen Cecan (foto), trimis în judecată la Judecătoria Cluj Napoca, pentru delapidarea companiei pe care o conduce. Deși dosarul este de aproape un an de zile pe rolul instanței, abia în cursul zilei de miercuri, 30 iunie 2021m judecătorul a confirmat rechizitoriul și a dispus începerea procesului penal. Cecan este acuzat de procurori că s-a folosit de utilajele și de muncitorii DRDP Cluj pentru a lucrări diverse la ferma pe care familia acestuia o deține la Vultureni, județul Cluj.

Al doilea director suspendat este Bogdan Bratu, de la DRDP Craiova acuzat că fals în acte publice. Bratu este acuzat de procurori că nu avea studiile necesare pentru a accede în funcția de director, acesta folosindu-se de o diplomă falsă. Directorul DRDP Craiova este acuzat că și-ar fi falsificat mai multe documente pe care le-a depus la dosarul său în momentul în care a fost numit în funcție. El este acuzat de înșelăciune. Bogdan Bratu conduce DRDP Craiova de aproximativ patru ani, din 2017.

”Mamă nu am ce să fac”

Pentru a vedea întreaga activitate infracțională a inculpatului Cegcan Eugen, directorul DRDP Cluj – CNAIR, procurorii i-au interceptat pe toți cei implicați, printre care Eugen Cecan, și șoferii acestuia, care munceau la ferma șefului de la Cluj.

O astfel de interceptare surprinde discuția dintre Avram Ioan, angajat la DRDP Cluj pus la muncă la fermă, și mama acestuia, Kiss Teresia. Angajatul DRDP Cluj îi spune mamei acestuia că nu are ce să facă și trebuie să se lase exploatat, deoarece inculpatul Eugen Cecan, i-a angajat copilul, Eduard Avram, angajat la Compartimentul IT din cadrul DRDP Cluj.

Kiss Teresia: Ești undeva unde nu îi semnal.

Avram Ioan: Da, da, îmi cade semnalu, da.

Kiss Teresia: Da, da, no aseară târziu ai ajuns?

Avram Ioan: Pe la opt jumate.

Kiss Teresia: No poftim, vai de capul meu.

Avram Ioan: Pe la opt jumate.

Kiss Teresia: De la fermă, nu?

Avram Ioan: Cum?

Kiss Teresia: De la fermă?

Avram Ioan: Da, da, am dus oamenii acuma mă duc după ei și mă duc în Maramureș cu ei, îi duc acasă la Târgu Lăpuș.

Kiss Teresia: Extraordinar și asta cât ține? Încă trei săptămâni?

Avram Ioan: Încă vreo trei săptămâni. Ce știu eu, cât ține.

Kiss Teresia: Nu primești ceva primă pentru asta?

Avram Ioan: Ba da, da nici măcar nu mă plătește orele astea în plus.

Kiss Teresia: Destul de rău.

Avram Ioan: No, vezi mamă.

Kiss Teresia: Destul de rău.

Avram Ioan: Ce să fac mamă, asta e, nu am ce face.

Kiss Teresia: Da sigur că nu că așa este patronii că știi că folosesc oamenii pentru favoarea lor, nu se uită că ăla e bolnav, că are familie sau nu știu ce.

Avram Ioan: Servici contra servici, dacă mi-o angajat copil, nu?

Kiss Teresia: Asta-i că servici contra servici și no.

Avram Ioan: De aia nici nu comentez nimic mamă că altfel …

Kiss Teresia: Nici nu poți.

Avram Ioan: Nici nu aș fi reușit nicăieri

Kiss Teresia: Nicăieri, așa cum zici.