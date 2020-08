Astfel, se arată în rechizitoriu, procurorii relatează declarația angajatului Viorel Trif care a refuzat să asculte de ordinele venite din partea directorului Eugen Cecan (foto), trimis în judecată pentru delapidarea instituției pe care o conduce. Culmea, Cecan este încă directorul DRDP Cluj, iar procesul său va începe peste o lună la Judecătoria Cluj Napoca.

”De asemenea, am mai fost chemat o dată de către directorul Cecan, la Regională iar acesta a ieșit cu mine din birou pe hol (nu știu însă de ce a făcut acest lucru) și mi-a cerut să mă duc să transport un butoi la ferma din Vultureni, însă eu i-am spus că nu sunt de acord să mă duc, fapt pentru carte directorul Cecan s-a supărat foarte tare și nu mi-a spus ce trebuia să duc și nici unde trebuia să iau acel bun pentru a-l duce la fermă”, a spus angajatul CNAIR Cluj – Viorel Trif, care la momentul respectiv era șeful Districtului de Drumuri Naționale Gheorgheni – județul Cluj.

Falsificau grosolan foile de parcurs în interesul directorul Cecan

Nu la fel de curajoși au fost alți angajați de la DRDP Cluj, care au muncit zi lumină la ferma de la Vultureni, unde directorul Cecan ținea porci.

Rechizitoriul este plin cu exemple de angajați care au fost zilnic la muncă sau prestau alte activități în folosul familiei Cecan. Tot din acest document oficial rezultă că foile de parcurs ale autoturismelor DRDP Cluj erau falsificate grosolan, beneficiar indirect fiinf Cecan Eugen.

* În data de 01.10.2014, martorul Bucur Ioan a realizat cu autovehiculul marca VW Transporter, având numărul de înmatriculare B44PHS, două deplasări pe ruta Jucu-Vultureni și retur, sens în care, la ora 7.30 a transportat un număr de opt muncitori cazați la Hanul Km 17, la ferma din Vultureni, ulterior a revenit în municipiul Cluj Napoca, iar seara, în jurul orei 18, s-a deplasat din municipiul Cluj Napoca în Vultureni, de unde a preluat muncitorii și i-a transportat înapoi, la Hanul KM 17. Pentru data de 01.10.2014, foaia de parcurs a autovehiculului B44 PHS este completată de către martorul Vălean Dan, deși acesta a fost utilizat de către Bucur Ioan. Foaia de parcurs are seria 696960 și sunt menționate mai multe deplasări pe rutele DRDP Cluj-Satu Mare-Halmeu-Cluj. Mențiunea deplasării în localitatea Halmeu, județul Satu Mare este falsă.

* În data de 2.10.2014, la ora 7.44, martorul Bucur Ioan i-a preluat pe cei opt muncitori din parcarea Hanului Km 17 și s-a deplasat până în localitatea Vultureni de unde, în jurul orei 9.00, a plecat în direcția localității Răscruci și, ulterior, în localitatea Dej, după ce i-a lăsat pe muncitorii din cadrul Districtului de Drumuri Naționale Rodna, aduși la lucru la ferma Familiei Cecan, în gară, el revenind în municipiul Cluj Napoca.

Potrivit procurorilor clujeni, pentru data de 2.10.2014, foaia de parcurs a autovehicului B44 PHS este completată de martorul Vălean Dan, deși acesta a fost utilizat de către martorul Bucur Ioan. Foaia de parcurs are seria 696972 și sunt menționate mai multe deplasări pe rutele: DRDP Cluj-Baia Mare-Borșa (Maramureș) – Cluj. Mențiunea deplasării în județul Maramureș este falsă.

Angajații puși la muncă, la porci

În ziua de 29.10.2014, suspectul Pop Anghel Octavian (angajat la DRDP Cluj) a lucrat, toată ziua, în cadrul fermei din Vultureni, la cules porumbul, așa cum rezultă din conținutul unei convorbiri telefonice pe care a purtat-o cu Bucur Ioan, la ora 19.38.19: ”păi io și azi am fost sus, nu am gătat și o zis că și mâine acolo, păi am auzit când a vorbit cu șefu Paul (fiul directorului Cecan)”.

În aceeași zi, mai spun procurorii, patru angajați de la DRDP Cluj, toți șoferi, au lucrat la ferma directorului Cecan.

* Ioan Avram s-a deplasat pentru a duce hrană la animale din cadrul fermei, așa cum rezultă dintr-o convorbire purtată cu un membru al familiei, la ora 14.03.49 – ”Păi mașina încă nu îi gata, trebuie să mă duc la Someșeni să încarc lăturile și pe urmă mă întorc”.

* Ioan Bucur a lucrat toată ziua în cadrul fermei, el fiind localizat la ora 14.29, în localitatea Vultureni, (în același loc fiind și la ora 16.59), așa cum rezultă în urma unei convorbiri telefonice purtate cu inculpatul Cecan Eugen, la ora 14.29.43, în cadrul căreia acesta din urmă îi spune lui Bucur: ”Zi la ăla să le adune toate grămezile că vreau după aia să bag niște mălai cu el”.

* Vasile Chiș a lucrat toată ziua în cadrul fermei, așa cum rezultă din coroborarea discuțiilor purtate de el cu Pop Anghel Octavian, în seara de 29.10.2014, la ora 21.29.42, în cadrul căreia Chiș îi spune lui Pop că: ”Dimineață nu ne întâlnim … Trebuie să mă duc după zăr … și o zis să-mi pun și hainele că avem de lucru” și din discuția purtată de Bucur Ioan, în ziua de 30.10.2014, la ora 17.46.37, cu Vălean Dan, în cadrul căreia Bucur îi comunică lui Vălean că: ”ia acum vin de la Kilometru … acum îs cu ăsta, mergem să luam cu Chișu o cositoare …”.

De altfel, angajații erau nemulțumiți că directorul Cecan îi ținea la lucru, la fermă câte 15 ore pe zi.

Pop Anghel: Da nu o zis nimic că ați venit mai repede voi?

Chiș Vasile: Nu o zis nimic, că i-am spus la șefu, șefule … ce mai repede mă Anghele? Păi ora de lucru îi de 8 ore, nu îi de 15 ore”.

Trimiși după zăr la animale

Din rechizitoriu rezultă că angajații erau trimiși după zer de dat la porci foarte des, ceea ce îi enerva la culme pe angajații DRDP Cluj, deoarece se murdăreau.

Cel mai vocal era Ioan Bucur care îl înjura pe inculpatul Eugen Cecan, directorul DRDP Cluj, cum îi venea la gură.

În data de 5.11.2014, martorul Ioan Bucur s-a deplasat în localitatea Iclod unde a încărcat hrană pentru animale și, ulterior, s-a deplasat la ferma familiei Cecan. Astfel, la ora 10.20.08, Cecan Paul Bogdan îi cere inculpatului Cecan Eugen să vadă ”dacă poate merge după zăr”, acesta din urmă spunându-i că ”îl chem pe Bucur să meargă”.

De fiecare dată, șoferul Bucur protesta energic, drept dovadă fiind o convorbire cu purtată cu alt angajat Vasile Chiș, căruia îi spune că ”mă duc să acăț remorca să mă duc după zăr”, în ciuda faptului că era nemulțumit de dispoziția venit de la Cecan Eugen. ”No, băga-mi-aș p… în inima lor. … Mă ia șefu că mai este vreun șofer pe aici, păi șeful nu este nimeni, no păi du-te și acață remorca și să … no du-te să vă f… în gură, mă duc în p… să mă umplu de zăr, de astea”.