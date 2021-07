Intervenția celor doi liberali ar fi avut loc la rugămintea liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, dar și pentru ca senatorul Stângă să demonstreze că are influență politică și pentru ca să câștige astfel conducerea PNL Galați.

-Senatorul Stângă: ”Aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori…, sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să…, adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acolo.

-Câteva zile mai târziu senatorul Stângă revine insistent: Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajută-mă cu ăsta 4 luni. Ține-mi-i patru luni și după aia îți promit că nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.

-Drulă Cătălin: Te referi la APDM și la AFDJ?

-Stângă George-Cătălin: Da.

-Drulă Cătălin: Păi…., ți-am spus că soluția pentru mine este să le prelungesc mandatele, da nu e patru luni, este două luni prelungirea…

„Este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că-i om, e un câine, acest Drulă, și trebuie să găsim o soluție pentru el”

Administratorul uneia dintre firmele de apartament care intermediau tranzacțiile cu nave îi spune unui fost general SIE că întâmpină probleme la Drulă și că ”este o problemă cu acest om care e un câine” și pentru care trebuie ”găsită o soluție”: ”(…) dar este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că-i om, e un câine, acest Drulă, și trebuie să găsim o soluție pentru el”.

În cadrul urmăririi penale din dosarul de luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, procurorii DNA au montat tehnică de supraveghere audio-video și în biroul ministrului Transporturilor Cătălin Drulă și au surprins mai multe discuții:

Dumitrescu Iulian: Am o întrebare punctuală.

Drulă Cătălin: Ia zi!

Dumitrescu Iulian: Să-mi zici cu ARSVOM-ul, dacă … Ce interes ai, dacă mai ni-l lași nouă? E ceva la Constanța …

Drulă Cătălin: Da… Băi …

Dumitrescu Iulian: Știu că ai niște jocuri, niște, na, presiuni, sau dacă ai …

(…)

Dumitrescu Iulian: Zi direct, domle, vreau să-l omor, am un interes sau … Deocamdată am interes pentru organizația Constanța io, ca să-ți zic mai direct, să-l ții p-ăla.

Drulă Cătălin: Și care , ăă, adică tu ce părere ai despre omul ăsta? Sau ce …

Dumitrescu Iulian: El e ok, așa. Celălalt, dinainte …

Drulă Cătălin: Manole, nu?

Dumitrescu Iulian: Da. Celălalt dinainte a fost cu niște probleme, sunt niște probleme cu Curtea de Conturi, nu știu dacă știi tu, dar nu e pă mandatul lu ăsta. Pe mandatul la celălalt, să știi. Adică, dacă poți să mai mi-l lași o perioadă sau așa, îmi spui.

(…)

Dumitrescu Iulian: Dacă nu vrei să mi-l schimbi, ăăă, dacă vrei să-l vezi sau măcar să verifici sau mai știu io ce …

Drulă Cătălin: Da, mă, îți dai seama …

Dumitrescu Iulian: … ține-l în dreptul meu că Huțucă nu te știe și n-are el treabă cu tine, Huțucă de la Constanța.

Drulă Cătălin: Te-a întrebat de …

Dumitrescu Iulian: Da, i-am spus lasă că vorbesc io cu tine.

(…)

Drulă Cătălin: La ARSVOM, că m-ai întrebat, n-am avut decât asta cu Corpul de Control, pentru că nu știu pe cine să întreb. Dacă știi tu un om bun pe partea asta cu salvare că aici e minat cumva.

Stângă George-Cătălin: Știi ce se întâmplă, Cătăline?

Drulă Cătălin: Da?

Stângă George-Cătălin: Ei s-au descurcat în ultima perioadă și au atras și fonduri europene. Cred că au vreo trei-patru proiecte pe care le aduc acolo.

Drulă Cătălin: Păi nu, să știi că majoritatea sunt pe buget de stat.

Stângă George-Cătălin: Nu, au și pe fonduri europene acolo.

(…)

Drulă Cătălin: Acuma au mai venit pentru încă o navă-mamă pe care s-o pună la Sulina și aia voiam să te întreb, băi, dar totuși e, cum zic ăștia, „glorified ponton”, adică e un ponton cu motor…

Stângă George-Cătălin: Da, dar sunt fonduri europene.

Dumitrescu Iulian: Adică ori le iei, ori le pierzi.

Drulă Cătălin: Îhî, o să mă mai uit să văd.

Dumitrescu Iulian: Dar ideea este, să zicem cu pontonul ăsta, de care ai zis, habar n-am …

(…)

Dumitrescu Iulian: Cătălin, să ții minte, imaginea ta va fi dată tot de autostrăzi, indiferent cât te-ai chinui cu AFDJ-ul , cu astea…

Drulă Cătălin: (…) Adică dacă vorbești cu oamenii ăștia, io i-aș sfătui să iasă la iveală într-un fel sau …

Dumitrescu Iulian: Nu, că ți-i aduc la iveală, am înțeles mesajul.

Drulă Cătălin: Pentru că, dacă facem o relație de încredere, îmi explică băi, uite asta e situația …

Dumitrescu Iulian: Și tu hotărăști, îmi place sau nu-mi place.

Dumitrescu Iulian: Rămâne să vin o dată cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?

Drulă Cătălin: Ok.

Dumitrescu Iulian: Vii și tu?

Stângă George-Cătălin: Cu mare drag, io oricum sunt pe aicea.

Dumitrescu Iulian: El e un fel de patron în zonă, pe zona de naval.

(…)

Stângă George-Cătălin: Așa…, știu că mai este un HG, tot la fel, bănuiesc că nu vine nimeni să discute despre el.

Drulă Cătălin: Cu?

Stângă George-Cătălin: AFDJ-ul.

Drulă Cătălin: Da.

Stângă George-Cătălin: Are o dragă maritimă….

Drulă Cătălin: Da.

Stângă George-Cătălin: … care trebuie aprobată printr-un HG, investiția. Draga asta are o valoare de vreo 28 de milioane de euro. Înțeleg că au fost discuții la nivel de minister, nu știu dacă la tine sau în altă parte….

Drulă Cătălin: Asta e pe fonduri sau e pe neinteligibil.

Stângă George-Cătălin: Nu, este din buget.

Drulă Cătălin: Îhîm.

Stângă George-Cătălin: Și a fost discuția: domle de ce nu ducem banii ăștia pe fonduri europene și cheltuim din buget?

Drulă Cătălin: Îhîm.

Stângă George-Cătălin: Și explicația este una foarte simplă. Pentru că cei de la Uniunea Europeană nu dau bani pentru dragă ci ar da bani pentru un proiect mai amplu care să cuprindă și draga.

(…)

Stângă George-Cătălin: Bun, și atunci, noi dacă am merge pe un proiect major, care să includă și ăștia 28 de milioane de euro…

Drulă Cătălin: Dar e ceva pe bugetul de stat 28 de milioane de euro.

Stângă George-Cătălin: Dar cică ei le au în buget, adică sunt prinși banii.

Drulă Cătălin: Îhîm.

Stângă George-Cătălin: Atunci când a fost creionat bugetul ministerului, banii ăștia au fost prinși. Așa înțeleg eu.

(…)

Stângă George-Cătălin: Eu pot veni cu inginerul șef, cel care se ocupă de partea tehnică …

Drulă Cătălin: Da, cum îl cheamă?

Stângă George-Cătălin: … și să …, am și un lapsus ca tine…, MOVILĂ.

Drulă Cătălin: MOVILĂ.

Stângă George-Cătălin: Și el poate explica, domle, de ce este necesar acuma, poate fi amânată o lună, două, șase luni, un an, de ce o vrem acuma….

Drulă Cătălin: Îhîm.

Drulă Cătălin: Mda. Bun.

(…)

Stângă George-Cătălin: Și ultimele două care sunt la pachet….

Drulă Cătălin: Îhîm.

Stângă George-Cătălin: Și îți spun sincer de ce am nevoie de ele și tu îmi zici dacă mă poți ajuta sau nu…, aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori…, sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să…, adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acolo.

(…)

Stângă George-Cătălin: Nu stăpânesc foarte bine ARSVOM-ul, dar m-am interesat atunci când am văzut soluția. Ei spun că în momentul în care trebuie să se facă intervenția, este o anumită procedură de urmat. Ăia dau un semnal, ceva de genul….

Drulă Cătălin: Da.

Stângă George-Cătălin: … și identifică dacă o navă care poate interveni este în zonă.

Drulă Cătălin: Da.

Stângă George-Cătălin: Cei de la GPS erau în zonă, sau GSP, cum se numesc. Aia erau în zonă.

(…)

Stângă George-Cătălin: Nu, chiar o să-mi fac un dosar de prezentare, o să merg la ei la AFDJ să discut, o să vin și cu el și cu inginerul MOVILĂ….

Câteva zile mai târziu, Stângă s-a întors în biroul ministrului împreună cu Sorin Crețu, șeful AFDJ Galați, și Florin Movilă, persoană care se ocupă de investițiile respectivei unități. Pe parcursul întâlnirii cei trei îi prezintă ministrului proiectele de investiții pe care doresc să le implementeze, o dragă maritimă în valoare de 27.000.000 euro și un sistem inteligent de semnalizare pe Dunăre:

Stângă George-Cătălin – Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajută-mă cu ăsta 4 luni. Ține-mi-i patru luni și după aia îți promit că nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.

Drulă Cătălin – Te referi la APDM și la AFDJ?

Stângă George-Cătălin – Da.

Drulă Cătălin – Păi…., ți-am spus că soluția pentru mine este să le prelungesc mandatele, da nu e patru luni, este două luni prelungirea…

(…)

Stângă George-Cătălin – Dragii mei, direct la subiect că domnul ministru e operativ.

Drulă Cătălin – Da. Spuneți-mi..

Stângă George-Cătălin – Spune-ți-i proiectele.

Crețu Sorin – Deci am înțeles. Rugămintea noastră este să ne susțineți în proiectul cu draga maritimă.

Drulă Cătălin – Așa.

Crețu Sorin – Este un proiect de aproximativ 27 milioane de euro, sume care le doresc să fie alocate de la bugetul de stat. De ce? Așa cum știți, noi mai avem în lucru încă două drage fluviale la șantierul naval Mangalia. Ele sunt într-o fază avansată de execuție. Săptămâna trecută am făcut o recepție împreună cu colegii mei….

(…)

Movilă Florin – Ă, avem o ofertă de șantierul naval DAMEN GORINCHEM care este de 32,5.., ă 32,5 milioane euro fără TVA.

Drulă Cătălin – Păi și atunci de ce ați spus 27?

Movilă Florin – Avem 2 oferte, una de la DAMEN și una mai mică și am luat-o pe cea mai mică din…

(…)

Movilă Florin – Da, da. Ar trebui să mă duc din 7,32 în 8,50 să zicem. Să permitem intrarea pe canal a unor nave de tonaj mult mai mare. Și aicea avem exact probleme acestea legate de mediu, legate de ucraineni, plus în momentul de față apărările de maluri și lucrările hidrotehnice de pe canal sunt dimensionate la 7,32. Dacă mă duc la 8,50…

Drulă Cătălin – Dar cine ar obliga acest 8,50?

Movilă Florin – Păi nu, dar ăsta ar fi un dragaj de investiție…, un dragaj capital care ar fi finanțat din fonduri europene.

Drulă Cătălin – Am înțeles, și bineînțeles că ei nu vor finanța ceva ce e ca o întreținere.

Movilă Florin – Deci nu finanțează un utilaj și mai ales nu finanțează mentenanță, întreținere.

Drulă Cătălin – Îhîm. Ok! Bun, și pentru draga asta maritimă acuma sunteți în faza că așteptați să vă aprobe ministerul investiția, cum ar veni?

Movilă Florin – Ăă, da, ….

Crețu Sorin – Hotărâre de guvern.

Movilă Florin – … avem un proiect de hotărâre de guvern…

Drulă Cătălin – Îhîm.

Movilă Florin – … și după aceea, în cazul în care este avizat favorabil, toată procedura de achiziție și de …

Drulă Cătălin – Bun. Și altceva? Alte investiții?

Crețu Sorin – Semnalizarea.

Movilă Florin – Da. Exact. Suntem în…, în stadiul evaluării ofertelor depuse pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate…, ne dorim să implementăm un sistem de semnalizare inteligent pe întreaga lungime a Dunării. Adică să am…, să fie amplasate mijloace de semnalizare dotate cu tot felul de echipamente de transmitere a datelor..

O altă stenogramă surprinde o întâlnire în biroul lui Ion Macovei, administratorul uneia dintre firmele de apartament care intermediau tranzacțiile cu nave

Macovei îi spune fostului general SIE că întâmpină probleme la Drulă și că ”este o problemă cu acest om care e un câine” și pentru care trebuie ”găsită o soluție”: ”(…) dar este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că-i om, e un câine, acest Drulă, și trebuie să găsim o soluție pentru el.

În stenograme apar mai multe referiri ale personajelor din firme și din apropierea liberalilor care la faptul că Drulă e de ”neînduplecat”, că ”nu se înțelege cu nimeni” și că ”i se cântă prohodul”.

Macovei, Matica: ”Drulă e nebun”

Din convorbirile purtate de Ion Macovei mai reiese că era ajutat, în activitățile desfășurate cu șeful ARVSOM și al firmei care a cumpărat cele 4 nave, de alte persoane din cadrul Ministerului Transporturilor, una dintre acestea fiind Mădălin Matica, consilier al secretarului de stat Ionel Scrioșteanu.

Într-o discuție cu afaceristul Macovei, Matica propune o strategie de decredibilizare a lui Cătălin Drulă, prin lansarea unor zvonuri despre viitorii miniștri ai Transporturilor. Macovei îi spune că nu e o idee bună, pentru că ”Drulă e nebun”:

Matica Mădălin: Statistic, în ultimii 20 de ani, mandatul unui ministru la transporturi e între 6 luni și maxim 1 an, n-au existat (neinteligibil). Drulă are deja trei luni, ăștia deja îi cântă prohodul. Tot ministerul se uită cine va fi viitorul ministru ca să (neinteligibil). Aruncă zvonul că PNL-ul a decis că io sunt viitorul ministru. Deci, tot ce va da în mine Drulă și toate problemele pe care le vom avea noi doi, dăm vina pe da, mă, ne atacă Drulă că știe că noi suntem viitori miniștri, știi? Și suntem viitorul cabinet.

Macovei Ion: Dar nu tu, nu te băga tu aici. Nu te băga.

Matica Mădălin: Io discut, e o strategie.

Macovei Ion: Dar nu te băga tu aici, mă, nu să vină de la tine (neinteligibil). Deci încă o dată, Drulă, în momentul ăsta de față, cu tine, are 4 – 5 (neinteligibil) care uite, asta mi-a făcut așa, asta mi-a făcut așa, ăsta mi-a făcut așa. Și este oprită problema. Dacă începem scandal, crede-mă, te rog frumos că nu ajungem să discutăm, să finalizăm. Și dacă omul ăsta e nebun, e nebun, crede-mă, io știu ce spun, îți spun din sursă sigură și io nu vorbesc prostii. Las-o încet, las-o moale, până vedem ce se întâmplă în 30 de zile, 40. E posibil să dea demisia. Io vorbesc din toată inima, și frate, nu te băga în anumite chestii, crede-mă, te rog frumos, indiferent că e ministru, lasă să fie ministru întâi și după aceea te bagi. Ce să te bagi tu în situații de-astea? N-ai scopul ăsta. Gândește-te, în momentul când nu mai este acolo consilier și face omul ăsta panaramă, cine mai vorbește cu tine? Te întreb. Deci trebuie să vie aici, să discute, să spună domnule, Mădălin e partenerul meu și mergem la capăt. Și? Ce mă ajută pe mine dacă n-am informații de acolo și e ministru nou. Că secretarul de stat, indiferent că e prietenul lu președintele consiliului județean, ce, vine secretarul de stat să-ți dea ce trebuie să faci? Adică să faci cana aia, trebuie să ai și muncitori. Muncitorii suntem noi.

Macovei se plânge la Manole că membrii USR sunt ”nenorociți” și că cine i-a pus în Guvern ”sunt nebuni” pentru că ”mai bine lucrezi cu PSD-iștii”

M.D.: P-acolo ce mai e?

I.M.: Măi, e bine acolo, e agitație (neinteligibil) …

M.D.: Ăăă?

I.M.: E agitație, a schimbat consiliul de administrație, omul ăsta nu e (neinteligibil) nu mai au încredere în el nici Iulian, nici George, nimeni. (neinteligibil) certat treizeci de deputați, s-au dus peste el în minister, (neinteligibil). Și ceri propunerea a doi – trei oameni și tu pui altceva. Îți dai seama ce … (pauză lungă – n.n.) Cine i-a băgat p-ăștia (neinteligibil) USR-iști, îs nebuni. Mai bine lucrezi cu PSD-iștii. Nenorociți.

M.D.: Până la urmă, probabil, la asta se va ajunge, susținere din umbră.

Într-o altă secvență, Macovei se plânge la Matica de faptul că Drulă ”nu pune pe nimeni” în consiliile de administrație ale instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor și că ”nu se înțelege cu nimeni”, mai multe despre incredibile înregistrări puteţi citi aici.