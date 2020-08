DRDP Cluj este o instituție, subordonată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și administrează drumurile naționale și autostrăzile de pe raza a șapte județe, din nordul vestul României.

În ultimul episod, EvZ a relatat despre nemulțumirile unor angajați trimiși după zer de dat la porci, la ferma din Vultureni, județul Cluj, a familiei directorului Eugen Cecan. ”No băga-mi-aș p… în inima lor … Mă ia șefu că mai este vreun șofer pe aici, păi șefule nu este nimeni, no păi du-te și acață remorca și să … no du-te să vă f… în gură, mă duc în p… să mă umplu de zer de astea”, apare într-o interceptare șoferul lui Cecan, numitul Ioan Bucur.

Procurorii arată în rechizitoriu și alte episoade în care angajații de la DRDP Cluj erau puși la muncă în folosul familiei Cecan, dar pontați la serviciu, și plătiți de CNAIR.

Aduși la serviciu chiar și sâmbăta

* În ziua de 8 noiembrie 2014 (zi de sâmbătă) martorii Bucur Ioan și Chiș Vasile au executat anumite lucrări în cadrul fermei și, la un moment dat, s-au deplasat la un magazin din localitatea Chinteni pentru a cumpăra plăci de rigips, cu autoturismul marca Peugeot Boxer, având numărul de înmatriculare CJ28DRD, aflat în proprietatea CNAIR și utilizat de către DRDP Cluj.

”La ora 13.44 cei doi au revenit cu autoturismul având numărul de înmatriculare CJ 28DRD la același depozit de materiale de construcții, de un au cumpărat șase plăci de gips carton, pe care le-au depozitat în interiorul mijlocului de transport, peste niște saci de cimen. De aici s-au deplasat la ferma din Vultureni, unde … au descărcat materialele de construcții. Pentru data de 8.11.2014, martorul Chiș Vasile nu a completat foaia de parcurs a autovehiculului CJ28 DRD”, se arată în rechizitoriu.

* În ziua de 11.11.2014, martorul Bucur Ioan s-a deplasat în urma dispoziției primite de la inculpatul Cecan Eugen, în localitatea Iclod, de unde a încărcat zer pentru animale, așa cum rezultă din convorbirile telefonice purtate cu Cecan Eugen.

* În ziua de 14.11.2014, suspectul Avram Ioan a dus la fermă hrană pentru animale și s-a deplasat la sediul unei societăți comerciale pentru a prelua un utilaj necesar lucrărilor efectuate la fermă. Înainte, angajatul CNAIR Cluj, Ioan Avram vorbește că șeful său, directorul DRDP Cluj, inculpatul Eugen Cecan, care îi spune să se ducă mai întâi cu lăturile la porci.

Avram Ioan: Alo.

Cecan Eugen: Ionică?

Avram: Da.

Cecan: No vezi că m-o sunat ăia de la Tehnofavorit și la două o zis să mergi, că îți dă și motorul și ălea și să mergeți dincolo cu toate, bine?

Avram: Da, no bine, io îs aici la doamna Vera iau și ăla.

Cecan: Bine, da, bine.

Avram: Să nu-l duc atunci?

Cecan: Ba da, ba da, da la două îl tot duci, ventilatorul.

Avram: Da, da, că pe urmă dacă am și ăla și ăla nu-mi încape.

Cecan: Cine?

Avram: Păi trebuie să duc întâi lăturile.

Cecan: No du-le alea întâi și mergi după aia, bine?

Avram: Da, păî da așa mă cuplez atunci să mă duc pe două fiu dincolo.

Cecan: Da, exact.

Avram: Da intru și îl duc roată pe Borșa.

Cecan: Numai să iei bani de la Anghel, să nu uiți.

* În ziua de 18.11.2014, suspectul Pop Anghel Octavian s-a deplasat în localitatea Baciu, la o societate de la care a luat hrană pentru animale, așa cum rezultă dintr-o convorbire telefonică purtată de acesta cu Avram Ioan, la ora 12.48.11. ”Măi dragule, auzi, ai luat de undeva niște praf de făcut zăr? … tre să mă duc până aici în Baci după ceva lapte praf, d-apoi cred că la Napolact”.

* În ziua de 19.11.2014, Bucur Ioan a lucrat, toată ziua, tot în interesul familiei Cecan. Astfel, acesta s-a deplasat în cursul dimineții după zer, așa cum rezultă din convorbirile purtate cu Cecan Paul Bogdan, la ora 09.25, ”viu către tine, m-am dus după zăr”, și Vălean Dan Mircea, la ora 10.39, ”îs oier șef la Sărătic … păi ia-s aicea cu Anghel, m-o trimis … și pe urmă boxpaleții și (neinteligibil) și-aicea nu este zăr și …”.

Ulterior, Bucur Ioan s-a deplasat, împreună cu suspectul Pop Anghel Octavian, după ”boxpaleți”, așa cum rezultă din convorbirea purtată la ora 18.12.01, cu martorul Feier Pavel Radu.

Feier Pavel Radu: Da î-s la domiciliu.

Bucur Ioan: Ee, ai ajuns?

Feier: Da.

Bucur: Acuma am plecat de-acolo, că i-am ajutat nisipu și …

Feier: Ee, ai avut și de cărat?

Bucur: Am avut dară, (neinteligibil) de azi-dimineață, am dus zăru, am venit am acățat remorca, am mers după Anghel acolo să puie boxpaleții.

Toată ziua după zer

Cuvântul de bază din întreg rechizitoriul procurorilor clujeni este ”zer”. Angajații DRDP Cluj umblau cât era ziua de lungă după zer de dat la porcii de la ferma familiei Cecan, de la Vultureni, județul Cluj.

* În ziua de 21.11.2014, Bucur Ioan a lucrat toată ziua în interesul membrilor familiei Cecan. Astfel, acesta s-a deplasat din nou după zer, așa cum rezultă dintr-o convorbire telefonică purtată cu o persoană neindenfiticată, la ora 7.44.45. ”Păi îs aici în p… la zăr, ajung, să mi-l țâie și dacă poți ține-mi și tu doi litri acolo”.

Ulterior, Bucur Ioan și Pop Anghel Octavian s-au deplasat în localitatea Valea Florilor, din comuna Ploscoș, așa cum rezultă din convorbirile telefonice purtate de cei doi:

Bucur Ioan, ora 8.37.37, cu Chiș Vasile – ”Nu îi nici un bai, amu di ce mă duc de aici trebuie să … o zis să mergem după grăunțe nu știu unde, aseară am venit cu luțărna (lucernă – n.n.), acuma grisinu ăsta o scăpat în p… mea că nu o avut, că io am venit acasă și am venit direct aici, să-l iau aici cu mine în p… mea că doară acuma după ce mă duc trebuie să acăț remorca aia mare și să mergem nu știu unde după grăunțe (boabe de porumb) și să-l iau și pe ăsta cu mine, no vezi să le faci alea că ia vezi îi și săptămâna asta gata și să nu se aglomereze acolo la …”.

Ulterior, în ziua respectivă, la ora 13.16.13, Bucur Ioan și Pop Anghel Octavian erau împreună să facă rost de ”grăunțe”. Pop Anghel vorbește cu cineva care îl ghidează.

Pop Anghel: Din partea lui domnu Cecan vă sun.

Doamnă: De unde?

Pop: Din partea lui domnu Cecan, trebuie ceva grăunțe la dvs.

Doamnă: Da, da, da,

Pop: Unde trebuie să vin?

Doamnă: La Valea Florilor.

Pop: Da, deci vin până în Ploscoș.