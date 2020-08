Exploatarea muncitorilor angajați la CNAIR – DRDP Cluj în folosul intereselor familiei directorului Eugen Cecan, este una mai mult decât evidentă și rezultă din rechizitoriul procurorilor clujeni.

După muncitorii de la Secțiile de Drumuri Naționale Maramureș și Sălaj care au fost aduși la coasă sau la defrișarea pășunilor fermei de la Vultureni, care aparține familiei inculpatului Cecan Eugen, pentru a putea încasa subvențiile de la APIA Cluj, și muncitorii de la SDN Bistrița Năsăud au prestat activități la ferma directorului DRDP Cluj.

Vă readucem aminte că cei de la APIA Cluj au refuzat plata subvențiilor pentru terenul agricol, în speța de față pășuni, deoarece acestea nu erau curățate de vegetația care a crescut.

”Astfel, deplasarea în localitatea Vultureni s-a realizat în ziua de 30.09.2014, muncitorii lucrând în acea zi și în următoarea (01.10.2014) iar în dimineața celei de-a treia zile au plecat spre domiciliile lor întrucât vremea nu era prielnică pentru prestarea acelor activități”, se arată în rechizitoriu.

Cei patru muncitori au fost aduși la Vultureni, de la Rodna, județul Bistrița Năsăud, de către șeful lor, numitul Teodor Cozma, până la Dej, de unde au fost preluați de șoferul DRDP Cluj, Ioan Bucur, cu un microbuz de culoare albastră, având numărul de înmatriculare B44PHS, cu care i-a transportat până la Vultureni.

Procurorii susțin că trei muncitori, respectiv Tofan, Bîrta și Avram au fost pontați prezenți la serviciu în zilele în care au lucrat la ferma directorului Cecan, din localitatea Vultureni. Al patrulea, Bâzga Dorel a fost în concediu de odihnă, și a ales să se relaxeze curățând pășunile fermei directorului DRDP Cluj.

De asemenea, anchetatorii mai spun că cel care i-a dat dispoziție șefului Districtului de Drumuri Naționale Rodna, Teodor Cozma, a fost chiar șoferul lu Cecan, martorul Anghel Pop. La audieri acesta a recunoscut adevărul. ”Fiind întrebat de către procuror de ce am ales muncitorii de la districtul Rodna să vină să lucreze la fermă și dacă țin minte să fi discutat cu șeful de district de la Rodna despre trimiterea unor muncitori să lucreze la fermă, menționez faptul că nu eu am ales muncitorii ca să vină să lucreze la fermă și nu mai țin minte dacă am discutat sau nu cu șeful de district de la Rodna să trimită muncitorii, însă dacă am discutat cu acesta am făcut-o pentru că m-a pus domnul Cecan. Știu că pe șeful de district de la Rodna îl cheamă Teo și știu că au fost muncitori de la acest district care au lucrat la fermă însă nu știu cum au ajuns să în Vultureni și nici câte zile au lucrat”, a declarat șoferul lui Cecan.

Se foloseau de dotările DRDP Cluj de ale lor

În rechizitoriu se arată că muncitorii care lucrau la ferma familiei Cecan se foloseau de dotările DRDP Cluj ca de ale lor. De exemplu, aveau nevoie de o motocositoare marca Stihl, căutau pe la districtele rutiere până aflau care are și mergeau și o luau.

Șeful districtului de Drumuri Naționale de la Deja povestit o astfel de întâmplare. ”În privința motocositoarelor știu că i-am dat o motocositoare marca Stihl, domnului Avram Ionică (șoferul lui Cecan – n.n.) care acum lucrează la Regională dar înainte lucrase la SDN Cluj și se ocupa de partea de mecanizare iar el mi-a restituit-o după aproximativ 2 luni. Știu că i-am dat motocositoarea lui Avram în perioada verii însă nu mai țin minte luna. … Bunul fiindu-mi restituit după insistențele mele, în stare de funcționare, însă nu mi-a spus la ce a folosit-o”, a spus șeful Districtului de Drumuri Naționale de la Dej, Adrian Ovidiu Chiorean.

Ce declară șoferul directorului inculpat pentru delapidare Cecan Eugen. ”Menționez faptul că eu am luat motocositoarea de la Chiorean după ce directorul Cecan mi-a spus în mod concret să iau motocositoarea de la Chiorean și să o duc la fermă însă eu nu știu dacă Cecan discutase înainte cu Chiorean”.

Potrivit procurorilor, în perioada 30.09.2014-2.10.2014, martorii Aron Tofană, Ioan Bârta, Dorel Bazga și Filon Avram s-au deplasat în localitatea Vultureni, udne au realizat mai mulde lucrări de curățare a pășunilor.

Un alt șef, de data asta șeful adjunct al Secției de Drumuri Naționale Sălaj, Mateaș Loghin își căuta motocositoare care se afla la ferma de la Vultureni.

Mateaș Loghin: Io îs în Cluj, și îmi cam trebuie treaba pe aici, am înțeles că ai adus motocoasa aia?

Avram Ioan: Nu, nu, nu pentru că nu știu care îi.

Mateaș: Păi îi Hitaki mă, tot îl duc eu pe acolo, da îi cineva să mi-o scoatp afară?

Avram: Da, da, îs băieții în spate acolo.

Mateaș: Pe cine trebuie să caut?

Avram: Adi … Nu, nu, de am adus a Dej-ului.

Mateaș: Am înțeles.

Avram: Da asta o fost mai, a Dej-ului a avut Steel.

Mateaș: Da, a noastră-i îi Hitaki … prin zonă.

Interceptare – „Într-o săptămână gătăm”

În data de 13 octombrie 2014, directorul Eugen Cecan este interceptat în timp ce vorbește cu Cosmin Cordoș, poreclit „Coca”. La momentul respectiv, utilajului unui district de la Drumurile Naționale din Sălaj, lucra de zor, la coasă, la ferma directorului Cecan. Utilajul nu a fost închiriat și nici nu s-a plătit niciun leu utilizarea acestuia.

Coca: Bine, vai da ce taie ăla de fain.

Cecan Eugen: Ce?

Coca: Brici merge cu ăla, cu șmecheria aia.

Cecan Eugen: Du-te …

Coca: Oi, oi.

Cecan Eugen: Are viteză?

Coca: Da, mai tare ca alelalte.

Cecan Eugen:Atunci mai aducem unu și într-o săptămână gătăm, nu?

Coca: Da păi pla aici, în două ore îi gata, nici nu are ce lucra două ore.