Evz.ro. Trump a trimis submarine nucleare în coasta Rusiei. Nicușor Dan, anunț în dosarul alegerilor anulate și cum s-a transformat o vedetă de la Vocea României

Ziua de marți a fost marcată de anunțul cutremurător făcut de Donald Trump, președintele SUA. Liderul de la Casa Albă a mutat submarine nucleare în coasta Rusiei, ca reacție la mai multe declarații de amenințare făcute de apropiatul lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev.

„Cuvintele sunt foarte importante și pot genera consecințe neintenționate. Sper să nu fie cazul acum”, a declarat Trump, sugerând că mutarea submarinelor este un semnal de descurajare”, a anunțat Trump.

Marea împăcare dintre William și prințul Charles nu s-a mai produs, totul s-a dovedit a fi doar un eșec. Totul pare să fie torpilată de un război dur al declarațiilor publice, survenit imediat după o întâlnire privată de doar 54 de minute la Clarence House.

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu delegația celor de la FMI și la final a concluzionat: Guvernul nu se va abate de la disciplina financiară. „Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, se arată într-un comunicat de presă.

O nouă variantă de coronavirus este atent monitorizată de OMS, după ce a fost depistată în Europa și s-a dovedit a fi „îngrijorător de rezistentă la anticorpi”. Este vorba despre tulpina BA.3.2, pe care OMS a anunțat că o va supraveghea foarte atent, fiind deja raportată în mai multe țări europene.

Nicușor Dan, despre dosarul anulării alegerilor: „Există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa”. Președintele a dezvăluit că în dosarul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 au apărut probe noi care indică o implicare directă a Rusiei în campaniile electorale din România, inclusiv prin finanțarea unor campanii de publicitate online. Șeful statului a precizat că analiza dosarului relevă un context complet schimbat față de cel de anul trecut.

Bucureștiul, sufocat de poluare. Măsurători alarmante lângă Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Calitatea aerului din București a atins din nou cote alarmante, potrivit hărții vizuale a indicelui calității aerului în timp real.

Valentin Ceaușescu a cerut ajutor de la stat pentru a se putea trata. Fiul soților Nicolae și Elena Ceaușescu, suferă de o boală gravă. Tratamentul costă mii de lei pe injecție, iar instanța a decis provizoriu ca acesta să fie suportat de stat.

Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Alexandrei Căpitănescu după Vocea României. Visul ei a devenit realitate. Câștigătoarea Vocea României 2023, a povestit cum s-a schimbat viața ei după competiția de la Pro TV și cum a fost să colaboreze cu Tudor Chirilă.