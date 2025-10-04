Evz.ro. Sorinn Oprescu a fost prins în Grecia, după trei ani. Ianis Hagi, gol și pasă de gol, vacanțe distruse de AI

Evz.ro vă prezintă cele mai importante știri ale zilei de sâmbătă, 4 octombrie. De departe, vestea cea mai mare a venit din Grecia, acolo unde fostul primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reținut de autoritățile elene.

Conform imaginilor surprinse la fața locului, Oprescu a fost văzut pe aeroportul din Salonic, unde a fost escortat de polițiști eleni până la un autoturism înmatriculat în București. După câteva minute, fostul edil a fost readus sub escortă la mașina poliției, unde a fost preluat de forțele de ordine.

Rapoartele SRI, ascunse de patru ani. Contre între PNL și PSD pentru desecretizarea lor. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, solicită public desecretizarea și prezentarea în plen a rapoartelor Serviciului Român de Informații (SRI) din ultimii patru ani. Liberalul îl contrazice direct pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, care susținea că aceste documente ar trebui analizate doar după numirea noilor directori civili ai serviciilor secrete.

Ianis Hagi, meci de senzație în Turcia! Gol fabulos din lovitură liberă și pasă decisivă pentru Alanyaspor. Mijlocașul a înscris un gol superb din lovitură liberă și a oferit o pasă decisivă pentru Alanyaspor, în remiza 2-2 cu Genclerbirligi. Românul devine tot mai important în Turcia.

Cristian Diaconescu, despre o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. România vrea garanții suplimentare de securitate. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a confirmat, sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că Administrația Prezidențială lucrează la pregătirea unei vizite oficiale a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă, subliniind că se dorește ca aceasta să fie una „de substanță, nu de imagine”.

Vacanțe distruse de inteligența artificială. Mulți turiști, trimiși spre destinații inexistente. Mulți turiști și-au planificat vacanțele cu ajutorul inteligenței artificiale cu ar fi ChatGPT pentru a le oferi idei de itinerarii, dar în realitate sunt trimiși către destinații care nu există.

Furnici pentru producerea iaurtului. Clienții unui restaurant de lux l-au consumat. Înghețata, mascarpone și cocktailurile cu lapte pot părea simple plăceri, dar cele servite la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca conțineau ceva în plus, un ingredient bizar: furnici.

Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie. În 1999, TVR 1 lansa în grila de sâmbătă seară un show care avea să devină repede unul dintre cele mai îndrăgite programe de divertisment din România: Surprize, Surprize. Prezentat de Andreea Marin, emisiunea a durat 9 ani, în 18 sezoane, reclamându-şi un loc de frunte în inimile telespectatorilor.