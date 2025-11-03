Evz.ro. Parlament mai mic, dar cu vot uninominal. Condițiile PSD, anunțate de Sorin Grindeanu. Fraudele online golesc conturile românilor

Evz.ro vă prezintă cele mai importante evenimente petrecute la început de săptămână. azi, 3 noiembrie. Fraudele online golesc conturile românilor. Ce obligații au băncile și cum pot fi protejați clienții. În ultimele luni, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a înregistrat un val de sesizări privind fraudele comise prin intermediul canalelor bancare. Datele arată că mulți consumatori cer sprijinul instituțiilor de credit pentru a-și recupera economiile pierdute în urma atacurilor informatice.

Parlament mai mic, dar cu vot uninominal. Condițiile PSD, anunțate de Sorin Grindeanu. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că formațiunea pe care o conduce sprijină reducerea numărului de parlamentari la 300, însă dorește ca această măsură să fie însoțită de revenirea la votul uninominal.

Mircea Abrudean, despre pensiile magistraților: „Există flexibilitate la perioada de tranziție, dar nu la cuantum”. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că, în urma discuțiilor purtate cu premierul, a înțeles că există posibilitatea extinderii perioadei de tranziție pentru reforma pensiilor magistraților, peste limita actuală de zece ani. În schimb, în ceea ce privește cuantumul pensiilor, nu ar exista deschidere pentru modificări.

Val de frig peste România, cu ploi și îngheț în mai multe regiuni. Prognoza meteo pe regiuni. În ultimele zile, maximele au atins pragul de 20 de grade Celsius, însă vremea se va răci treptat de marți. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pe regiuni, iar intervalul analizat este 3-16 noiembrie. Spre mijlocul perioadei analizate se anunță o ușoară încălzire, însă finalul intervalului va aduce din nou răcire și ploi în mai multe regiuni ale țării.

Toto Dumitrescu, din nou în centrul atenției. N-are stare nici în arestul la domiciliu. Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a revenit pe rețelele de socializare după ce a fost arestat la domiciliu. În noaptea de Halloween, actorul s-a costumat cu iubita lui Diana, care ar fi însărcinată.

Clarvăzătoarea preferată a familiei regale, despre secretele reginei și ale prinților: Am fost avertizată să tac. Clarvăzătoarea June Field, considerată numărul unu în cercurile familiei regale, susține că deține informații intime despre membrii acesteia și că accesul la aceste secrete i-a creat probleme serioase.