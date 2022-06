Eric de Oliveira a ajuns pe mâna medicilor. Fotbalistul se confruntă cu probleme de sănătate grave. A fost luat cu elicopterul

Miercuri seară, Eric de Oliveira se afla la Media, alături de soția sa. Starea de sănătate a fotbalistul s-a agravat foarte rapid, iar acesta a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș, cu elicopterul. După o tomografie computerizată, medicii vor decide dacă va intra în operație sau dacă i se va pune un stem uretral.

Eric de Oliveira urma să meargă la Cluj weekendul acesta, la Sports Festival, pentru a participa la meciul de retragere al lui Adrian Mutu. Cu toate astea, starea de sănătate a sportivului este foarte rea, iar medicii nu au de gând să-i dea drumul prea repede din spital.

„Clubul nostru a aflat cu tristețe de problemele de sănătate cu care se confruntă cel mai bun marcator străin din campionatul României, Eric de Oliveira, și îi transmite multă sănătate și recuperare rapidă! Te așteptăm și mai puternic!”, a scris Farul, echipă la care Eric a fost legitimat în perioada iulie 2017 – ianuarie 2020.

Cum a ajuns Eric de Oliveira în România?

Eric de Oliveira s-a mutat în România în anul 2007, când a început să facă parte din echipa Gaz Metan. Ulterior, s-a transferat la Pandurii, Viitorul și FC Voluntari. La începutul anului 2021, fotbalistul a reluat colaborarea cu Gaz Metan, echipă de la care a plecat din cauza unor probleme la picior. Acesta a povestit în 2022 care a fost motivul retragerii lui.

„În decembrie 2021, am fost în Brazilia și am descoperit că aveam o problemă la sânge. Mi s-au luat peste 20 de tuburi de sânge pentru analize. Mi s-au făcute toate testele posibile. HIV, hepatită… Degeaba am luat anticoagulant. Artera e încă înfundată. Trebuie să încep să slăbesc, deja am dat 8 kilograme jos. Răspund bine la tratament. Trebuie să-l țin trei luni, sunt în ultima lună. O să vorbesc cu doctorul să vedem ce spune”, a povestit Eric de Oliveira pentru gsp.

Fotbalistul a lăsat Brazilia pentru a juca în România și s-a stabilit de mai bine de 15 ani la Mediaș, alături de soția sa. În Liga 1, a jucat timp de 11 sezoane, a participat la 222 de meciuri, a dat 66 de goluri și 48 de pase defensive.