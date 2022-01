Un spital din România a avut parte de pierderi majore! O angajată a furat un milion de euro. Situație fără precedent

Curtea de Apel Piteşti a dat o sentinţă definitivă, dar fosta angajată nu are în plan să înapoieze banii furați. Aceasta nu mai are nimic pe numele său.

Femeia era contabilă la Spitatul Județean Argeș și a avut acces la toate bunurile instituției. Aceasta întocmea în fals ordine de plată către anumiți furnizori cu care colabora spitalul. Planul i-a mers perfect timp de 4 ani, astfel că s-a ajuns la un prejudiciu de un milion de euro. Ani întregi, responsabilii spitalului nu și-au dat seama de ilegalitățile făcute de angajată. În 2017, DIICOT a descoperit tot.

Nu a fost prima abatere a angajatei. Aceasta a furat și de la fostul loc de muncă, a produs un prejudiciu de 1,6 milioane de lei. Femeia lucra la o bancă din Pitești.

Au furat mâncarea pacienților

Doi angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani au fost anchetaţi de poliţişti. Aceștia au furat mâncarea pregătită pentru pacienți. Bucătăria unității medicale a fost vandalizată.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu, a declarat luni că verificările au fost demarate după ce reprezentanţi ai Spitalului Judeţean au sesizat că „alimente din blocul alimentar al unităţii spitaliceşti au fost găsite ambalate într-un recipient pentru deşeuri, fiind depozitate în acel loc de către angajaţi ai unităţii, în vederea sustragerii acestora”.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, cercetările urmând a fi desfăşurate pentru verificarea aspectelor sesizate şi pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs fapta”, a afirmat Nenişcu.

„Eu, managerul spitalului, am dirijat procesul verbal și am sesizat poliția. Angajații, când am vorbit cu ei, au zis că nu știu despre ce e vorba, că ei nu cunosc”, a precizat Doina Caba, managerul Spitalului Județean Botoșani.

Aceasta a mai declarat că bucătarii puteau prepara peste 50 de porţii de mâncare pentru bolnavi, potrivit realitatea.net.