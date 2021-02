Brazilianul Eric de Oliveira se întoarce la Mediaş. Experimentatul atacant din America de Sud, în vârstă de 35 de ani, a semnat cu trupa pregătită de tehnicianul Mihai Teja, un angajament valabil până la finalul acestui sezon. Deşi nu a mai evoluat într-un meci oficial din august 2020, Eric e convins că va putea face faţă cu brio ritmului din Liga I.

„Simt că mai am ceva de dat, aici, la Mediaş şi, din acest motiv, am acceptat această provocare. Am multe de arătat şi, cu siguranţă am planuri mari aici. Dacă nu mă înşel, sunt golgheterul Mediaşului din Liga I. Sunt străinul cu cele mai multe goluri din istoria campionatului românesc şi, bineînţeles, că îmi doresc să-mi măresc acest punctaj. Vreau să marchez, până îmi voi încheia cariera, încă zece – cincisprezece goluri” a declarat brazilianul, la prezentarea sa oficială.

Mediaşul e la şase puncte distanţă de ultimul loc care duce în play-off, însă vârful născut în statul Rio de Janeiro are speranţe că Răzvan Pleşca şi ceilalţi coechipieri ai săi vor putea surmonta, in extremis, această diferenţă.

„Va urma o perioadă foarte grea, în care vom întâlni formaţiile cele mai importante din campionat. Trebuie să rămânem încrezători şi, dacă avem puţine şanse de a prinde play-off-ul, trebuie să ni le jucăm. Trebuie să ne câştigăm punctele de pe teren propriu şi să dăm totul pentru a intra, din nou, în play-off” a decretat Eric.

Sud – americanul nu e la capacitate maximă

Nerefăcut încă în urma intervenţiei chirurgicale la care a fost supus anul trecut, Eric nu va putea debuta pentru găzari, în confruntarea de duminică, cu campioana CFR Cluj. Brazilianul are totuşi încredere că recuperarea sa nu fi de lungă durată.

„Vreau să mă pun pe picioare, din punct de vedere fizic. Când voi fi pregătit 100% fizic şi mental, atunci voi putea ajuta echipa. Încă mă recuperez după operaţia pe care am suferit-o la gamba stângă şi de luni voi începe antrenamentele cu alergări uşoare. Voi vedea atunci cum va reacţiona corpul meu. Sper să revin cât mai repede pe teren” a anunţat, cu mult optimism în glas, fotbalistul sud – american.