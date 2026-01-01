Elvira Deatcu, șocată de o fostă elevă. Ce cuvinte i-a spus aceasta

Actrița Elvira Deatcu a povestit la un podcast faptul că a fost surprinsă într-un magazin de încălțăminte de o fostă elevă. Cuvintele pe care i le-a spus fata au fost cele care au șocat-o.

Până să ajungă celebră și actriță, Elvira Deatcu se pare că a fost învățătoare. Dezvăluirile au fost făcute chiar de ea la un podcast. Iar faptul că era menită pentru profesia aceasta este demonstrat de o fostă elevă care a surprins-o în adevăratul sens al cuvântului.

”Am intrat într-un magazin de încălțăminte, era o domnișoară la 1,85. Era înaltă, splendidă, lungă. O femeiușcă faină. Și s-a ridicat dintre cutii de acolo și mi-a zis ”sărut-mâna”. Și am înnebunit. Aveam 23 de ani”, a povestit artista.

De altfel, actrița a considerat că totuși este tânără pentru un astfel de salut. Acesta a fost și motivul pentru care s-a simțit oarecum lezată. Și se gândea care e motivul pentru care cineva așa tânăr i se adresează la această manieră.

”Eu am intrat la teatrul Odeon atunci, am absolvit, am dat concursul și am avut șansa să rămân acolo. Să intru la Odeon. Deci eram și eu foarte tânără. Și mă gândeam: cum îmi zice sărut-mâna. Nu înțelegeam cine este. Nu o recunoșteam, nu înțelegeam de ce s-ar adresa așa”, a mai explicat Elvira Deatcu.

Ulterior însă fata a explicat de unde o cunoaște. Acesta a fost și momentul în care actrița a fost impresionată până la lacrimi. ”Și a venit la mine și m-a luat de mâini și mi-a zis: mi-ați fost învățătoare, în clasa a IV-a. Mamă, mi-au țâșnit lacrimile, a fost ca în desene animate”, a mai spus ea.

De altfel, artista este una dintre cele mai dezinvolte și calde apariții publice, fie că vorbim despre teatru, film sau podcasturi. Aceasta nu s-a ferit să povestească experiențe care mai de care mai haioase sau sensibile din viața ei.