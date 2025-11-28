Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate

Elena Udrea se află în centrul unui nou scandal după ce bunurile sale au fost scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului de 9 milioane de euro stabilit în Dosarul Gala Bute. Fostul ministru susține că proprietățile i-au fost confiscate ilegal și anunță că va contesta decizia în instanță pentru a-și recupera bunurile.

Proprietățile vizate au o valoare estimată la aproximativ 5 milioane de lei. „Am demarat deja acțiuni legale pentru restabilirea legalității. Dosarele în care am fost condamnată trebuie rejudecate conform legii, pentru a recupera ceea ce mi s-a luat abuziv. Sunt singura condamnată pentru care nu s-a acceptat redeschiderea cauzei și rejudecarea”, a declarat Udrea.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în luna iulie a acestui an, după ce a executat trei ani din pedeapsa de șase ani primită în Dosarul Gala Bute. Ea a fost încarcerată la Penitenciarul pentru Femei Târgșorul Nou, în județul Prahova, începând cu 16 iunie 2022. Pedeapsa urma să se încheie pe 28 august 2027.

Judecătoria Ploiești a admis liberarea condiționată pe 1 iulie, ținând cont de fracțiunea de pedeapsă executată și de comportamentul său în penitenciar. Instanța a apreciat implicarea în muncă și progresele în procesul de reeducare. „Petenta a conștientizat gravitatea comportamentului infracțional și a manifestat reale progrese în procesul de reeducare”, se arată în motivare.

Decizia de eliberare condiționată a fost contestată de DNA, care a invocat gravitatea faptelor pentru care Udrea a fost condamnată și tentativele acesteia de a evita rigorile legii în timpul anchetelor.

Acum, fostul ministru anunță că va continua lupta în instanță pentru a-și recupera proprietățile și pentru a obține rejudecarea dosarelor în care consideră că a fost condamnată nelegal. Aceasta a declarat că își va face dreptate și că va încerca cu să își recupereze bunurile.