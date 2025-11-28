Justitie

Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscate

Elena Udrea atacă statul în instanță: vrea înapoi bunurile confiscateElena Udrea / sursa foto: captură video
Elena Udrea se află în centrul unui nou scandal după ce bunurile sale au fost scoase la licitație pentru recuperarea prejudiciului de 9 milioane de euro stabilit în Dosarul Gala Bute. Fostul ministru susține că proprietățile i-au fost confiscate ilegal și anunță că va contesta decizia în instanță pentru a-și recupera bunurile.

Elena Udrea va înapoi bunurile confiscate

Proprietățile vizate au o valoare estimată la aproximativ 5 milioane de lei. „Am demarat deja acțiuni legale pentru restabilirea legalității. Dosarele în care am fost condamnată trebuie rejudecate conform legii, pentru a recupera ceea ce mi s-a luat abuziv. Sunt singura condamnată pentru care nu s-a acceptat redeschiderea cauzei și rejudecarea”, a declarat Udrea.

Elena Udrea a fost eliberată condiționat în luna iulie a acestui an, după ce a executat trei ani din pedeapsa de șase ani primită în Dosarul Gala Bute. Ea a fost încarcerată la Penitenciarul pentru Femei Târgșorul Nou, în județul Prahova, începând cu 16 iunie 2022. Pedeapsa urma să se încheie pe 28 august 2027.

Decizia de eliberare condiționată, contestată de DNA

Judecătoria Ploiești a admis liberarea condiționată pe 1 iulie, ținând cont de fracțiunea de pedeapsă executată și de comportamentul său în penitenciar. Instanța a apreciat implicarea în muncă și progresele în procesul de reeducare. „Petenta a conștientizat gravitatea comportamentului infracțional și a manifestat reale progrese în procesul de reeducare”, se arată în motivare.

Decizia de eliberare condiționată a fost contestată de DNA, care a invocat gravitatea faptelor pentru care Udrea a fost condamnată și tentativele acesteia de a evita rigorile legii în timpul anchetelor.

Elena Udrea nu renunță

Acum, fostul ministru anunță că va continua lupta în instanță pentru a-și recupera proprietățile și pentru a obține rejudecarea dosarelor în care consideră că a fost condamnată nelegal. Aceasta a declarat că își va face dreptate și că va încerca cu să își recupereze bunurile.

