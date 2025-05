Social Efectul Mega, în Episcopia Oradea. Încă un preot, oprit de la slujire







Interdicția dictată preotului de Episcopia Oradea ar trebui să intre în vigoare azi, 7 mai. Părintele Cristian Hulber anunță însă că nu "va face aceeași greșeală" ca Ciprian Mega.

Preotul nu va respecta decizia Episcopiei

Ciprian Mega a respectat cele 30 de zile în care a fost oprit de la slujire. A venit apoi verdictul pe care îl anticipa, caterisirea. Interdicția de a sluji i-a fost comunicată preotului Cristian Hulber ieri, 6 mai. Decizia a fost luată în cadrul Permanenței Consiliului Eparhial de Episcopul PS Sofronie. Decizia trebuie dusă la îndeplinire de Protopopul Oradiei. El trebuie să-i anunțe pe toți preoții și stareții că preotul Cristian Hulber "să nu fie primit sub nici o formă la slujire și nici să se slujească cu el ".

"După doi ani în care am slujit că preot misionar (fără salarizare) am primit și aceasta! Bineînțeles că nu voi face greșeala pe care a făcut-o părintele Ciprian Mega!", a anunțat preotul Cristian Hulber. Decizia luată de episcop are ca resort faptul că preotul misionar este un apropiat al preotului caterisit Ciprian Mega, alături de care slujea în Biserica „Sfântul Spiridon al Trimitundei” Oradea.

Preotul a slujit fără binecuvântarea episcopului

Lui Cristian Hulber nu i se iartă că "a slujit Sfânta Liturghie alături de Ciprian Mega, oprit total de la slujire". Preotul Cristian Hulber e acuzat de "încălcări grave, în mod repetat a normativelor Sfintelor Canoane, a dispozițiilor statutare și regulamentare bisericești", conform deciziei Chiriahului.

I se impută "refuzul de a da curs chemărilor la îndreptare și revenire la orânduiala canonică", dar și că a "manifestat nesupunere și neascultare față de autoritățile bisericești, a cântat în strană și a slujit sfintele slujbe fără binecuvântarea Chiriarhului locului". Biserica ]n care slujesc cei doi a fost construită de Ciprian Mega. După caterisirea acestuia e revendicată de Episcopia Oradiei.

Episcopia: "Împiedică ilegitim accesul preotului rânduit de autoritatea eparhială"

Într-un comunicat de presă, Episcopia Oradea vorbește despre " ocuparea abuzivă a lăcașului de cult" mai sus menționat. Episcopia susține faptul că această clădire aparține Parohiei Ortodoxe Române, și că Biserica „Sfântul Spiridon al Trimitundei” Oradea, se află, începând cu data de 15 ianuarie 2025, în administrarea legală a Protopopiatului Ortodox Român Oradea.

"Totodată, fostul preot și colaboratorii împiedică ilegitim accesul preotului rânduit de autoritatea eparhială pentru oficierea slujbelor în rânduială canonică", transmite Episcopia Oradea. Preotul Ciprian Mega spune că e pregătit să fie evacuați cu jandarmii din lăcașul pe care l-a construit.