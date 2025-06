Sport Edi Iordănescu revine în joc! Este noul antrenor al Legiei Varșovia







Edi Iordănescu este noul antrenor al echipei Legia Varșovia. Tehnicianul român a semnat un contract valabil doi ani și va fi prezentat oficial la începutul săptămânii. Ce obiective are și cât va câștiga la clubul polonez.

Legia Varșovia a anunțat oficial numirea lui Edi Iordănescu

Clubul Legia Varșovia a confirmat, într-un comunicat oficial publicat pe 12 iunie 2025, că antrenorul român Edi Iordănescu este noul tehnician al echipei din Ekstraklasa.

Contractul semnat are o durată de doi ani, cu posibilitate de prelungire. Prezentarea oficială este programată luni, 16 iunie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la stadionul Łazienkowska.

Anunțul a fost făcut la doar câteva zile după ce Legia a încheiat un sezon intern sub așteptări, ocupând locul 5 în campionat, dar câștigând Cupa Poloniei.

„Am analizat mai multe opțiuni și am decis să oferim această oportunitate unui antrenor care a demonstrat că poate lucra sub presiune și poate construi echipe solide. Edi Iordănescu are experiență internațională și un profil care se potrivește cu ceea ce ne dorim la Legia”, a declarat Michal Żewłakow, directorul sportiv al clubului, citat în comunicatul oficial publicat pe site-ul legia.com.

Contract pe doi ani și un salariu competitiv pentru Edi

Presa poloneză și cea română au relatat că Edi Iordănescu va avea un salariu anual situat între 400.000 și 480.000 de euro, în funcție de bonusurile de performanță incluse în contract. În termeni lunari, salariul de bază se situează în jurul valorii de 40.000 de euro.

În cadrul negocierilor s-a discutat inclusiv despre o eventuală clauză de reziliere în cazul ratării calificării în grupele unei competiții europene.

Un nou capitol pentru Edi Iordănescu după experiența la echipa națională

Edi Iordănescu revine în fotbalul de club după ce a condus echipa națională a României timp de aproape doi ani și jumătate. A fost numit selecționer în ianuarie 2022 și a reușit calificarea la Euro 2024. După turneul final, în vara anului 2024, a decis să nu continue la conducerea echipei naționale.

Anterior, tehnicianul în vârstă de 46 de ani a antrenat mai multe formații din România, printre care CFR Cluj (alături de care a câștigat un titlu de campion și o Supercupă), FCSB, Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și ASA Târgu Mureș. A avut și o scurtă experiență internațională în Bulgaria, la CSKA Sofia, în anul 2016.

Legia Varșovia, cel mai titrat club din Polonia

Edi Iordănescu ajunge la cel mai cunoscut club din Polonia. Legia Varșovia are în palmares 15 titluri de campioană, 21 de Cupe ale Poloniei și 5 Supercupe. Este și singura echipă poloneză care a atins o semifinală europeană (Cupa Campionilor, 1969–1970).

În sezonul recent încheiat, Legia a terminat pe locul 5 în Ekstraklasa, ceea ce a stârnit critici în presa locală, dar a câștigat Cupa Poloniei, asigurându-și astfel prezența în preliminariile Europa League.

În competițiile europene, Legia a avut în 2024–2025 un parcurs notabil în UEFA Conference League, ajungând până în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Chelsea.

Obiectiv clar trasat lui Edi Iordănescu: calificare în grupele Europa League

Potrivit comunicatului oficial publicat de Legia Varșovia, misiunea lui Edi Iordănescu este calificarea echipei în grupele Europa League și readucerea clubului în lupta pentru titlul național. Oficialii polonezi mizează pe stilul pragmatic al antrenorului român și pe capacitatea sa de a gestiona presiunea.

„Știm că la Legia presiunea este permanentă. Suporterii noștri sunt exigenți și au standarde ridicate. Ne dorim ca domnul Iordănescu să construiască o echipă capabilă să câștige meciuri importante și să ofere stabilitate”, a transmis clubul în comunicatul său.

Legia Varșovia are o bază de suporteri recunoscută în Europa pentru devotamentul și atmosfera spectaculoasă creată în timpul meciurilor. Grupările de ultrași, în special „Żyleta”, oferă coregrafii impresionante, dar au și generat controverse de-a lungul anilor.