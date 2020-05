Potrivit ProSport, Negoiță s-a plâns de faptul că ibericii nu au îndeplinit condiția de bază pusă de patronul trupei din „Ștefan cel Mare”: garanția bancară de trei milioane de euro.

Astfel, spaniolii aduși de Ioan Andone ar fi avut terment de semnare a actelor și de a trimite garanțian bancară până luni, însă, au dispărut, a precizat sursa citată.

„Aș vrea să urez La mulți ani lui Dinamo și sper să supraviețuiască și nu numai. Nu știu la ce se referea Ioan Andone, dar va pot spune că lucrurile nu stau deloc așa, în condițiile în care nu am făcut toate eforturile, am lăsat foarte multe, am picat de acord, dar vor și mai multe.

Când vorbim de un club de talia lui Dinamo, trebuie să știm cine cumpără, dar nu am văzut nicio poză cu cine am discutat. Colegii mei au vorbit cu Toni Curea.

Era foarte important dacă exista un extras de cont măcar, nu am văzut nimic. Că o să facă diligențele necesare pentru a aduce în club 3 milioane de euro. Niciun fel de efort financiar. În schimb, tot felul de pretenții.

Am spus colegilor mei să stea de vorbă și să informeze reprezentanții suporterilor care sunt acționari. În ultima vreme ei sunt finanțatori, deci trebuie să fie informați de tot ce se întâmplă în club.

Am picat de acord cu ei, încă oferta e valabilă să le cedez cei 82 la sută pentru un leu, dar au zis să punem puțin în stand by pentru a vedea dacă vine un investitor serios.

Dar ei vor fi informați și eu o să dau curs deciziei lor. Ei trebuie să facă eforturi în continuare și să ajungă la cei 10 mii sau să nu moară pacientul. Lucrurile stau prost, e un fel de luat la mișto așa… Dar va fi decizia suporterilor, dacă ei consideră că trebuie să dăm clubul pe mâna unor oameni de genul asta, atunci asta va fi.

Spaniolii vor confidențialitate. Dar firma de acolo e zero. Dar să zicem că aduceau bani prin acea firmă. Decizia trebuie să o ia suporterii.

Garanția de 3 milioane e un minim pe care trebuie să îl pună cineva. Sunt și datorii de 3 milioane, dar măcar să vină cu banii care să acopere datoriile.

Nu le-am dat niciun deadline celor din Spania. Aștept să văd reacția reprezentanților suporterilor. Să spună dacă vor să o dăm pe Dinamo în orice conditii sau nu”, a declarat Negoiță la Digi Sport.