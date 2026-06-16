Dronele de tip „wingman”, concepute pentru a însoți avioanele de luptă pilotate, au fost principalele atracții ale Salonului Aeronautic de la Berlin, desfășurat săptămâna trecută, potrivit agenției Reuters.

Producători europeni și americani de armament au prezentat noile generații de aeronave autonome bazate pe inteligență artificială, într-un moment în care războiul din Ucraina accelerează transformarea tehnologiilor militare.

Companii precum Airbus, Boeing, Helsing și General Atomics au profitat de eveniment pentru a-și prezenta proiectele în fața armatei germane și a altor potențiali clienți.

Dezvoltarea acestor sisteme este considerată esențială pentru viitoarele conflicte, în care dronele, războiul electronic și procesarea rapidă a datelor vor juca un rol tot mai important.

Cunoscute în domeniul militar drept „Collaborative Combat Aircraft” (CCA), aceste aparate sunt proiectate să opereze alături de avioanele de luptă cu pilot la bord. Ele pot transporta senzori suplimentari, echipamente de bruiaj, muniție sau sisteme de recunoaștere și pot executa misiuni considerate prea riscante pentru aeronavele pilotate.

Conceptul este cunoscut și sub denumirea de „loyal wingman” – un partener autonom care însoțește aeronava principală și îi extinde capacitățile operaționale.

Interesul pentru această tehnologie a crescut semnificativ după experiențele de pe frontul din Ucraina, unde atacurile asupra sistemelor de comunicații și senzorilor s-au dovedit la fel de importante ca loviturile convenționale.

Investițiile în drone autonome au loc într-un context mai larg, în care statele europene încearcă să reducă dependența de tehnologia militară americană și să dezvolte propriile capacități industriale de apărare.

Stephanie Lingemann, responsabilă pentru domeniul aerian în cadrul companiei germane Helsing, a declarat pentru Reuters că elementul-cheie al acestor sisteme este controlul suveran asupra inteligenței artificiale.

„Agentul de inteligență artificială, practic creierul acestor sisteme, trebuie să fie controlat într-un mod suveran”, a afirmat Lingemann.

Germania și Franța au renunțat recent la planurile privind dezvoltarea unui avion de luptă comun, însă încearcă să salveze anumite componente ale programului Future Combat Air System (FCAS), inclusiv prin dezvoltarea unor drone asociate și a unei rețele de date militare.

Compania Helsing susține că dezvoltă drone de atac electronic capabile să opereze autonom în roiuri, alături de drone de lovire.

La rândul său, Boeing promovează modelul MQ-28 Ghost Bat, dezvoltat inițial în Australia. Amy List, director general al Boeing Australia, a insistat că sistemul nu ar trebui considerat o simplă dronă.

„Este o aeronavă cu reacție fără pilot, concepută pentru a îmbunătăți capabilitățile și pentru a multiplica forța platformelor cu echipaj uman”, a declarat aceasta pentru Reuters.

Boeing colaborează cu producătorul german Rheinmetall pentru dezvoltarea și producția sistemului destinat pieței europene.

Potrivit lui List, aeronava poate opera înaintea avioanelor pilotate, poate colecta și analiza informații și poate transmite piloților date relevante pentru luarea deciziilor.

„Poate să zboare înaintea platformelor cu echipaj, să ofere conștientizare situațională, să analizeze datele, să le integreze și să furnizeze informații utile pentru procesul decizional uman”, a explicat reprezentanta Boeing.

Deși interesul pentru aceste sisteme este în creștere, niciuna dintre platformele prezentate nu este încă operațională în conflicte reale.

Boeing estimează că MQ-28 Ghost Bat ar putea intra în serviciul forțelor aeriene germane începând cu anul 2029. Airbus afirmă că modelul său U760b Ravenstorm nu va fi disponibil înainte de anii 2030.

În Statele Unite, modelul YFQ-42A dezvoltat de General Atomics se află în faza de testare. Aeronava a fost selectată în 2024 de Forțele Aeriene ale SUA pentru a beneficia de finanțare și sprijin în dezvoltarea prototipurilor.

Între timp, alți mari producători din industria de apărare, inclusiv Lockheed Martin și startup-ul american Anduril, pregătesc prezentarea unor tehnologii similare la viitoarele expoziții internaționale de profil, printre care și Farnborough International Airshow din Marea Britanie.