Dragoș Sprînceană, acuzat că ar fi urmărit de creditori în SUA

Dragoș Sprînceană a intrat în atenția publică odată cu anularea alegerilor din România din 2024. Plecat din Constanța în Statele Unite, cu o imagine atent construită – păr dat cu gel, zâmbet de „milionar” și postura de antreprenor conectat la Donald Trump, Dragoș Sprînceană s-a prezentat drept un om de succes, cu influență și relații la vârf, potrivit lumeapolitica.ro.

În plan politic, a trecut prin mai multe asocieri: la început l-a susținut pe Călin Georgescu, apoi a fost desemnat de Marcel Ciolacu „emisar personal”, pentru ca ulterior să cocheteze cu zona lui Victor Ponta. Dincolo de această proiecție publică, în instanțele din SUA se conturează un alt tablou: datorii, litigii repetate și acuzații că ar încerca să evite executarea.

Dragoș Sprînceană ar apărea frecvent, potrivit sursei citate, în evidențele instanțelor americane, în dosare deschise de companii care solicită recuperarea unor sume de bani. De la Palm Beach, Florida, până în Maricopa, Arizona, și de la comitatul Cook din Illinois până la New York, românul ar figura în cauze în care este reclamat ca datornic, fie în nume propriu, fie în legătură cu firme asociate lui.

Numai la judecătoria din Palm Beach, la ultimul său domiciliu indicat, ar exista cinci dosare care îl vizează.

În plus, alte trei dosare s-ar fi judecat la judecătoria din Miami. Totodată, instanțele din Illinois, statul în care Sprînceană a locuit înainte să se implice în politică, au avut pe rol cauze în care acesta era urmărit de creditori pentru datorii ale sale sau ale companiilor sale.

În unele situații ar fi vorba despre sume considerabile, în altele despre demersuri procedurale care, potrivit descrierilor din dosare, ar urmări temporizarea judecății și evitarea achitării datoriilor.

Bank Capital Services a obținut hotărâri prin care a demonstrat în fața instanțelor dintr-un alt stat că are de recuperat bani de la două firme care aparțin lui Sprînceană. În dosarul 50-2024-CA-010209-XXXA-MB, deschis în Palm Beach, Florida, creditorii încearcă să obțină recunoașterea hotărârii și să treacă la executarea bunurilor asociate lui Sprînceană.

În paralel, Dragoș Sprînceană a deschis un dosar propriu, prin care cere oprirea executării, demers prezentat ca parte din tacticile folosite pentru a amâna efectele hotărârilor. Nu este însă singurul instrument invocat în instanță. Creditorii au susținut că Sprînceană s-ar feri inclusiv de primirea citațiilor.

Tot la aceeași judecătorie, într-un alt dosar – 50-2025-CA-005517-XXXA-MB – apare o situație similară: alți reclamanți, același pârât. Compania americană MR Advance LLC afirmă în fața instanței că Sprînceană ar fi garantat o datorie de 2,7 milioane de dolari contractată de companiile sale.

Un al treilea dosar, pentru o sumă mai mică, a fost închis deoarece Sprînceană nu a putut fi găsit pentru a fi citat timp de 120 de zile. În acea cauză, o firmă de leasing încerca să recupereze camioane pe care Sprînceană le-ar fi luat fără să mai achite ratele.

Mai multe dosare ar include procese-verbale și descrieri ale agenților procedurali care au încercat să înmâneze citații. Un astfel de document, datat 29 ianuarie 2024, este semnat de agentul procedural Wayne Pallick în fața notarului public Frances E. Dixon și descrie tentativele de a-l găsi pe Sprînceană.

Documentul arată că, la 16 ianuarie 2024, la domiciliul românului se aflau un Rolls-Royce și un Range Rover, însă acesta nu a răspuns la sonerie, iar citația a fost lăsată la ușă. La 18 ianuarie, aceleași mașini ar fi fost din nou în fața casei, citația dispăruse, la intrare era un colet pe numele Gabrielei Sprînceană, iar câinele se afla în cușcă. O zi mai târziu, agentul procedural a observat din nou aceleași mașini, însă îngrijitoarea locuinței i-ar fi spus că soții Sprînceană ar fi plecați la Chicago.

Într-un alt document depus de Bank Capital Service, în procesul cu DMG Consulting & Development, Inc. dba Gold Coast Logistics Group (“DMG”) și Dragos Sprinceana, judecat în al 16-le Circuit Judiciar din Ilinois, se arată: „S-a încercat citarea DMG de 13 ori și a lui Sprînceană de 11 ori fără succes… După ce soția a fost citată pentru DMG, pârâții au refuzat accesul serverilor la locuințe sau la sediu. În mod clar, au depus eforturi considerabile în ultimele 60 de zile pentru a evita citarea.”

Un alt agent procedural, Ibraheem Olasupo, descrie o încercare nereușită de a plasa o citație la DMG Consulting, una dintre firmele lui Sprînceană. În afidativul depus la dosar se arată: „Aparent sediul este neoperațional(…) Un semn indică faptul că afacerea de aici este Olympus Design and Development. Am încercat să sun la numărul găsit online. dar nu a răspuns nimeni”.

Într-unul dintre dosare apare și acuzația că Dragoș Sprînceană ar fi trecut limuzina Rolls-Royce pe numele soției pentru a evita executarea, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de creditori.

Încheierea judecătorului Reid P. Scott, care a decis în iulie 2025 să investigheze modul în care s-ar fi făcut transferul, include următorul pasaj: „Ai dreptul la un proces cu juriu pentru a stabili drepturile tale cu privire la acuzațiile că Rolls-Royce-ul a fost transferat fraudulos către tine. Ai dreptul la procedura de “discovery” (administrarea probelor/obținerea de informații și documente) conform Regulilor de procedură civilă din Florida. Dacă instanța sau juriul stabilește că ești răspunzător/răspunzătoare față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance în virtutea faptului că Dragoș Sprînceană ți-a transferat Rolls Royce-ul și că, prin urmare, ești răspunzător/răspunzătoare pentru satisfacerea (acoperirea/plata) hotărârii Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance împotriva lui Dragoș Sprînceană, atunci poți fi obligat(ă) să plătești despăgubiri către Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance sau să predai Rolls Royce-ul ori să îndeplinești o altă obligație față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance.”

Încercările de citare ar fi fost îngreunate și de faptul că Sprînceană ar utiliza un permis de conducere emis în statul Illinois, în timp ce, în România, ar fi vorbit despre o casă în Boca Raton, Florida.

În presa din România au apărut relatări despre locuința sa, prezentată drept o proprietate spectaculoasă, evaluată la 6 milioane de dolari. Potrivit datelor invocate, vila din Florida a fost cumpărată în 2017 printr-un împrumut ipotecar pe 30 de ani, contractat de la bancă, în valoare de un milion de dolari.

Mutarea din Chicago, Illinois – unde era asociată adresa din permisul de conducere – către Florida, unde ar fi fost cumpărată casa, este prezentată ca un factor care ar fi întârziat și eforturile creditorilor, aceștia având dificultăți în a demonstra o citare exactă.