Dosar penal şi percheziţii în cazul amnistiei condamnaţilor pe viaţă

Republica Moldova. Autorităţile de la Chişinău au pornit dosar penal îm cazul amnistierii a 24 de deţinuţi condamnaţi pe viaţă. Iar joi, 23 octombrie, oameni legii au descins cu perchezii în mai multe locaţii.

Perchezițiile au fost făcute de ofițerii Procuraturii Anticorupție, în comun cu cei ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI).

Deocamdată, oamenii legii nu au făcut publice numele persoanelor suspectate. Dar precizăm că de competenţa Procuraturii Anticorupţie ţin doar dosarele de corupţie mare, în care figurează doar funcţionari de înaltă demnitate publică.

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, în urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.

„Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal.

Fapte ce au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață”, informează Procuratura Anticorupție.

În 2021, deputaţii Partidului Acţune şi Solidaritate, cât şi cei din Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor au votat mai multe modificări la Legea amnistiei. Documentul le permitea persoanelor condamnate pe viaţă să li se reducă pedeapsa la 30 de ani de închisoare dacă nu există risc de recidivă. Deputaţii PAS spun că legea a fost modifică prin două amendamente propuse de Olesea Stamate.

Amendamentele erau în favoarea celor condamnaţi pe viaţă. Mai exact, în 2022, au fost introduse primele modificări. Şi anume, abrogarea alineatului potrivit căruia nu pot beneficia de amnistie persoanele condamnate pe viaţă. A doua modificare a fost făcută în iulie 2022, prin excluderea textului: ”cu condiția lipsei riscului de recidivă” în cazul condamnaților pe viață a căror pedeapsă era redusă la 30 de ani de detenție.

Ca răspuns la controversa din jurul eliberărilor, autoritățile au dispus, schimbări în conducerea ANP, inițierea unei anchete de serviciu ample. De asemenea s-a decis suspendarea activității comisiilor de aplicare a amnistiei din Penitenciarul nr. 17 – Rezina și Penitenciarul nr. 5 – Cahul. Totodată s-a luat în calcul revizuirea tuturor dosarelor aflate pe rolul instanțelor privind aplicarea amnistiei sau a articolelor 91 și 92 din Codul penal.

Iar Curtea Constituţională a constatat ilegale modificările la Legea amnistiei.

Iurie Radulov, alias „Babior”, este unul dintre cei mai notorii membri ai lumii interlope moldovenești, fiind condamnat pentru multiple crime la comandă și tentative de omor.

Radulov a fost eliberat din Penitenciarul nr. 17 – Rezina, unde își ispășea pedeapsa pe viață. El este unul dintre cei 24 de condamnați la detenție pe viață cărora le-a fost revizuită sentința. Potrivit datelor oficiale, nouă dintre aceștia au fost eliberați în urma aplicării comutărilor de pedeapsă.

În luna aprilie, Consiliul Superior al Magistraturii a discutat în plen patru astfel de cazuri, inclusiv al lui Radulov. În luna mai, autoritățile au confirmat că acesta a părăsit Republica Moldova în luna martie.

Deşi autorităţile de la Chişinău au declarat că Radulov a fost localizat în altă ţară, acesta rămâne în libertate.