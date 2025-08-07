Social Doi stâlpi de lumină între munţi şi cer, Sfinţii Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Sihăstria







Mănăstirea Sihăstria din Munții Neamțului a fost binecuvântată de Dumnezeu în veacul al XX-lea cu două dintre cele mai luminoase chipuri ale monahismului românesc: Cuvioșii Părinți Paisie Olaru şi Cleopa Ilie – duhovnici înțelepți, mari rugători și povățuitori a mii de suflete pe calea mântuirii.

Sfântul Cuvios Paisie Olaru (1897–1990) a întruchipat chipul bătrânului sfânt al pustiei, vorbind puțin, dar cu multă înţelepciune. Contemporan și prieten duhovnicesc al Sfântului Cuvios Cleopa Ilie, el a dus o viață de aspră nevoință ascetică, plin de smerenie și dragoste față de cei care îl cercetau, fiind cunoscut ca un duhovnic smerit și blând, un adevărat părinte al păcii și al milei creștine. Rugăciunea inimii, smerenia profundă și iubirea față de toți semenii l-au făcut izvor de alinare pentru sufletele încercate.

Sfântul Paisie Olaru a fost dăruit de Dumnezeu cu darul vindecării și pacificării sufletelor rănite de păcate. Asemenea sfinților din pustie, care concentrau multă înțelepciune sfântă în cuvinte puține, Părintele Paisie spunea esențialul în sfaturi părintești. Pacea pe care o transmitea în jurul său venea din iubirea sa profundă şi smerită faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni.

Din familiaritatea sa sfântă cu Dumnezeu Atotmilostivul și Iubitorul de oameni, se nășteau rugăciunile și binecuvântările sale familiare, părintești și gingașe, față de pelerinul credincios: „Binecuvintează, Doamne, casa lui, masa lui...; dă-i, Doamne, un colțișor de rai”!

Purtător de Sfântul Duh, prin credinţă smerită şi rugăciune neîncetată, Sfântul Paisie duhovnicul aduna mintea în jurul inimii şi inima oamenilor lângă Dumnezeu, într-o vreme în care ideologia comunistă atee încerca să rătăcească minți, să usuce inimi şi să-i depărteze pe oameni de Dumnezeu.

Deși slab și firav la înfățișare, Sfântul Cuvios Paisie Olaru de la Sihăstria a fost în ultimii ani ai dictaturii comuniste din România un adevărat uriaș al spiritului românesc care, în liniște, fortifica Biserica lui Hristos din inimile credincioșilor, în timp ce în zgomotul Capitalei se demolau biserici de zid.

Sfântul Cuvios Cleopa Ilie (1912–1998), starețul și predicatorul neobosit al Sihăstriei, a fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici români ai secolului trecut, un stâlp al Ortodoxiei românești, înzestrat cu o memorie deosebită şi cu o gândire limpede.

Profund cunoscător al Sfintei Scripturi şi al scrierilor Sfinţilor Părinţi, trăitor isihast al monahismului ortodox, Sfântul Cuvios Cleopa Ilie era, în acelaşi timp, un păstor înţelept şi un misionar plin de zel, adânc ancorat în realitatea timpului său, suferind împreună cu poporul în anii grei ai comunismului şi aducând multă pace şi bucurie în sufletele oamenilor care veneau la el spre a primi dezlegare de păcate şi sfat bun pentru viaţă.

El era, în mod constant, părinte înţelept şi milostiv, învățător pastoral şi fidel Tradiţiei patristice, prieten al sfinţilor şi duhovnic al oamenilor, primind în chilia sa ierarhi, preoţi şi monahi, demnitari cu funcții importante, intelectuali renumiți, dar şi mulţimi de oameni simpli din oraşe şi sate. Scrierile și înregistrările sale, pline de lumină biblică și înțelepciune patristică, continuă să lumineze și astăzi generații întregi de monahi și mireni.

El a devenit un misionar statornic în chilie, arătând într-un fel minunat cum poate cineva să aducă lumea la Dumnezeu, să schimbe vieți, să vindece răni, să hrănească suflete, nu cutreierând lumea, nu bătând din ușă în ușă, ci deschizând cu dragoste părintească ușa chiliei sale şi ajutând pe fiecare păcătos să-şi deschidă propriul său suflet în spovedanie pentru a se întâlni cu iubirea milostivă şi vindecătoare a lui Dumnezeu pentru oameni.

În perioada zbuciumată a prigoanei împotriva Bisericii, la chemarea vrednicului de pomenire Patriarh Justinian Marina, Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie a venit la Bucureşti, locuind câteva luni în Reşedinţa Patriarhală, unde s-au pus bazele unui amplu program misionar, pe care ulterior Părintele Cleopa l-a desfășurat în mai multe mănăstiri din ţară, în special în Muntenia şi Banat, ostenindu-se pentru călăuzirea vieţii monahale româneşti pe calea Sfintei Tradiţii a Bisericii noastre Ortodoxe.

Au fost oameni duhovnicești, legați de aceeași râvnă pentru viața sfântă, mărturisitori ai dreptei credințe în vremuri de prigoană și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos prin cuvânt și faptă.

Proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, împreună cu alți 14 sfinți părinți duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX-lea, în contextul împlinirii anul acesta, 2025, a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, ne cheamă să înţelegem cât de minunat lucrează Dumnezeu în mijlocul unui popor smerit şi credincios şi cât de mare este nevoia de a avea duhovnici adevărați, părinți cu viață sfântă, care să ne lumineze calea dreptei credinţe şi a sfinţeniei.

Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, dorim să exprimăm, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, aprecierea şi preţuirea noastră pentru toată lucrarea care s-a desfăşurat în această mănăstire, cu multă osteneală şi iubire jertfelnică.

Totodată, felicităm pe părintele stareț, Arhimandritul Arsenie Popa, dimpreună cu toată obștea monahală a Mănăstirii Sihăstria, harnică şi misionară, pe toți sprijinitorii ei din țară şi străinătate, precum şi pe toți ierarhii, clericii şi credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștină şi demnitate românească.

Ne rugăm Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa ca împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și cu toți sfinții să mijlocească înaintea Preasfintei Treimi, să ocrotească această mănăstire şi să dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi mântuire tuturor viețuitorilor, închinătorilor şi binefăcătorilor ei. Cu deosebită prețuire şi părintească binecuvântare, † Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.