Dogioiu: Scrisoarea CE privind pierderea fondurilor PNRR este doar o chestiune de zile

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, după şedinţa de Guvern, că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) nu a primit, până în acest moment, scrisoarea Comisiei Europene privind pierderea celor 231 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în contextul neîndeplinirii unui jalon legat de reforma pensiilor magistraţilor. Dogioiu a precizat însă că transmiterea documentului este iminentă.

„Deocamdată, MIPE nu a primit această scrisoare de la Comisia Europeană, dar sigur este, în principiu, o chestiune de zile ca ea să vină, pentru că cele două luni din momentul 28 noiembrie au expirat şi atunci sigur că asta este etapa procedurală imediat următoare. Când va fi trimisă şi când va fi primită această scrisoare la nivelul MIPE vă vom comunica”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Întrebată dacă Guvernul se aşteaptă la un anumit răspuns din partea Comisiei Europene, Ioana Dogioiu a spus că, în lipsa adoptării reformei, jalonul din PNRR nu poate fi considerat îndeplinit.

„După cum ştim foarte bine, fără reforma care deocamdată nu a trecut de Curtea Constituţională, jalonul nu este considerat îndeplinit”, a afirmat aceasta.

Declaraţia vine în contextul în care Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat din nou pronunţarea asupra sesizării formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Un nou termen a fost stabilit pentru 18 februarie.

Referitor la amânarea deciziei de către judecătorii constituţionali, Ioana Dogioiu a declarat că instanţa este liberă să îşi stabilească propriul calendar.

„CCR este suverană să-şi stabilească propriul calendar şi propriul timing”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ea a amintit că premierul Ilie Bolojan a transmis, vinerea trecută, o scrisoare Curţii Constituţionale în care a prezentat situaţia existentă şi implicaţiile financiare ale întârzierii unei decizii.

„Ceea ce era de spus şi de comunicat premierul a comunicat săptămâna trecută, după cum ştiţi, prin acea scrisoare către CCR în care a prezentat situaţia de fapt din acest moment. Mai mult decât atât, singurul lucru pe care-l putem afirma este că, din punctul de vedere al Guvernului, s-au depus absolut toate diligenţele de îndeplinire a acestui jalon, două angajări de răspundere, dar, dincolo de asta, nu mai ţine de decizia Guvernului”, a adăugat Dogioiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt, premierul Ilie Bolojan a spus în repetate rânduri că reforma pensiilor magistraţilor nu reprezintă doar un angajament din PNRR, ci şi o problemă de echitate.

„Premierul a spus de multe ori că în cazul reformei pensiilor magistraţilor nu este numai o chestiune de PNRR, ci şi o chestiune de echitate şi este o revendicare exprimată foarte intens de societatea românească”, a declarat Ioana Dogioiu.

În scrisoarea transmisă Curţii Constituţionale, premierul Ilie Bolojan a arătat că amânarea deciziei privind pensiile magistraţilor ar putea conduce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile PNR