Directorul Apelor Române cere în instanță sporul de 15% pentru disponibilitatea în situații de inundații

Florin Ghiță, numit în septembrie la conducerea Administrației Naționale Apele Române (ANAR) de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este implicat într-un litigiu mai vechi cu instituția pe care o conduce. El a cerut în instanță acordarea unui spor de 15% pentru consemn la domiciliu, iar cazul a ajuns până la Curtea de Apel București, potrivit fanatik.ro.

Florin Ghiță a preluat conducerea ANAR după revocarea lui Sorin Lucaci, în urma unui control al ministerului care a semnalat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro. Ministerul Mediului a transmis atunci că noul director are un mandat de reorganizare a instituției.

Înainte de numire, Ghiță a fost timp de aproape un deceniu șef de serviciu și inginer-șef la Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea (2014–2023), iar ulterior a ocupat funcția de inginer-șef la administrația din București–Ilfov. Conform declarației de avere pe 2023, veniturile sale anuale de la ABA Argeș–Vedea au totalizat 64.163 de lei, echivalentul unei medii lunare de 5.346 de lei.

Litigiul în care apare numele lui Florin Ghiță a fost deschis în perioada în care acesta era șef de serviciu. El și alți membri ai sindicatului au acționat în judecată Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, solicitând acordarea unui spor de 15% din salariul de bază pentru consemn la domiciliu, începând cu februarie 2019 și până la încetarea condițiilor legale de acordare.

Reclamanții au arătat că au fost desemnați să rămână disponibili la domiciliu pentru intervenții urgente - inundații, poluări, fenomene hidrometeorologice severe -și că această obligație justifică sporul. Cererea a fost depusă la Tribunalul București la 29 noiembrie 2022.

Tribunalul a reținut că, potrivit Legii 153/2017, angajații instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pot primi acest spor de până la 15%, acordat lunar, indiferent dacă intervine sau nu o situație de urgență. Instanța a considerat că angajatorul nu putea invoca lipsa bugetării sporului, întrucât legea obligă înscrierea în buget a cheltuielilor salariale cuvenite. Pe 12 aprilie 2023, Tribunalul a decis în favoarea reclamanților și a dispus și actualizarea sumelor cu indicele de inflație până la data notificării instituției.

Administrația Bazinală a contestat hotărârea la Curtea de Apel București, susținând că sporul nu putea fi acordat pentru perioada cerută, deoarece Legea 153/2017 prevede o aplicare etapizată a majorărilor salariale, iar sporurile noi devin aplicabile abia după atingerea nivelului salarial prevăzut pentru anul 2022.

Curtea de Apel a fost de acord cu argumentele instituției. Instanța a stabilit că Tribunalul București a interpretat greșit dispozițiile legale și a subliniat că sporul pentru consemn la domiciliu nu se afla în plată în iunie 2017, momentul de referință pentru aplicarea treptată a noii grile salariale. Prin urmare, acesta nu putea fi menținut și nici acordat anterior alinierii salariale la nivelul anului 2022.

Curtea a mai arătat că, în perioada 2011–2017, sistemul de salarizare a menținut sporurile existente, fără introducerea de sporuri noi, iar condițiile pentru acordarea sporului solicitat nu erau îndeplinite. În consecință, pe 22 mai 2024, Curtea de Apel a admis apelul Administrației Bazinale și a respins cererea reclamanților.

După pierderea apelului, Florin Ghiță și alți membri ai sindicatului au deschis un nou dosar împotriva ABA Argeș–Vedea, pe 14 octombrie 2024, tot privind drepturi salariale și modalitatea de calcul a acestora.

Pe 19 septembrie 2025, Tribunalul București a decis amânarea judecării cauzei, după hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor prin care activitatea de judecată a fost suspendată temporar.