Directiva UE privind salariul minim validată de CJUE. Cum ne afectează

Directiva Uniunii Europene legată de salariul minim a fost validat prin decizia Curții Europene de Justiție. A fost anulată prevedea care interzicea scăderea salariului minim ca urmare a indexărilor.

Aproximativ 20 de milioane de lucrători la nivelul Uniunii ar urma să beneficieze de pe urma acestei decizii. Cert este că printre amendamentele scoase din directivă se numără și cel legat de interzicerea scăderii salariului minim.

Ceea ce înseamnă că în fiecare stat poate decide în consecință cu privire la acest aspect. România este unul dintre statele care a transpus deja directiva prin Legea 283/2024, dar cu ceva amendamente.

Directiva a fost criticată la nivel european, mai ales de Danemarca. Aceasta susținea că UE nu poate stabili salariile în statele membre. Chiar și așa multe dintre cele contestate de Danemarca au picat în fața CJUE. Astfel, procedura de reglementare a salariilor minime trebuie să țină cont de anumite criterii.

Condițiile lor socioeconomice de la nivel național este unul dintre acestea. Puterea de cumpărare a salariilor minime legale este un altul. Nivelul general al salariilor și distribuția acestora la nivel național este alt criteriu. Rata de creștere a salariilor și nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național sunt alte chestiuni de care să se țină seama. Se poate folosi separat un mecanism automat de ajustare a indexării salariilor minime legale.

Acesta trebuie să fie bazat pe orice criterii adecvate și în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale. Valorile de referință recomandate sunt de 60 % din salariul median brut și 50 % din salariul mediu brut. Statele UE ar trebui să se asigure că se efectuează actualizări periodice și în timp util ale salariilor minime legale.

Dar aceste lucruri pot fi folosite ca repere și nu ca obligații. De altfel, directiva nu impune indexarea anuală a salariului minim. De asemenea ea nu creează un drept individual al muncitorului la nivelul UE la un „salariu minim adecvat”.