Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie

Pe fondul lipsei acute de personal în transporturi, firmele românești își îndreaptă atenția tot mai mult către șoferii profesioniști din India, care pot ajunge la venituri de până la 3.000 de euro lunar, în funcție de experiență și tipul de activitate, arată datele unei companii de recrutare specializate în personal din Asia.

Compania TAKT Recruitment susține că cererea pentru șoferi profesioniști veniți din străinătate s-a majorat semnificativ în ultimul an, de până la 3-4 ori față de perioadele anterioare. Nevoia de angajați se simte atât în transportul intern de marfă, cât și în cursele internaționale din UE, dar și în activitățile de depozitare și logistică, scrie Agerpres.

Cele mai căutate sunt categoriile C/CE/D/DE pentru transport local și internațional, dar și stivuitoriștii pentru manipularea mărfurilor. Conform legislației, pachetul salarial al unui șofer profesionist include salariul minim din România la care se adaugă diurna zilnică. Pentru curse interne, diurna variază între 23 și 57,5 lei/zi (HG nr. 1860/2006), iar în Uniunea Europeană pornește de la 35 euro/zi, în funcție de destinație și politica angajatorului (HG nr. 518/1995).

Potrivit comunicării companiei de recrutare, șoferii care lucrează pe curse internaționale în interiorul UE sunt cei mai bine plătiți. „Un șofer profesionist de camion poate avea un venit net între 1.200 și 3.000 euro/lună, în funcție de rută, durată și specificul activității”, arată firma.

Deficitul sever de șoferi se resimte puternic la nivel național. România ar avea nevoie de aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști de camion, iar deficitul total se ridică la circa 150.000 de conducători auto, conform UNTRR. La nivel european, lipsa de personal în transporturi se apropie de 500.000 de șoferi, iar situația ar putea deveni și mai gravă până în 2028, potrivit IRU.

În contextul actual, India este privită ca una dintre cele mai importante „pepiniere” de șoferi profesioniști. Recrutarea se concentrează în special în nordul țării, unde există tradiție în domeniul transportului rutier. Candidații sunt selectați în funcție de experiență, competențe și cunoașterea limbii engleze, iar majoritatea au între 25 și 45 de ani, au familie și își trimit cea mai mare parte din venituri acasă.

Procesul de recrutare este strict: se analizează documente, interviuri, caziere și probe practice. Înainte de a ajunge în România, candidații trec printr-un program riguros de pregătire teoretică și practică în centre specializate, dotate cu săli moderne și poligoane de testare, monitorizate video, potrivit TAKT Recruitment.

Șoferii din India pot lucra în România doar în baza unui cadru legal strict. „Există un cadru legal strict: lucrătorii non-UE vin în România pe o viză condiționată, legată de angajator. Nu au voie să schimbe angajatorul decât dacă obțin un nou aviz și un nou permis de ședere, iar în primul an de activitate au nevoie de acordul expres al companiei inițiale”, explică Cosmin Șerban, managing director & co-founder TAKT Recruitment.

Plecarea fără acord echivalează cu încălcarea legislației privind imigrarea, ceea ce poate duce la deportare și interdicția de a intra în România sau în UE timp de până la 5 ani. Și companiile care angajează muncitori fără documente riscă amenzi mari.

Nepal, Sri Lanka și India sunt principalele țări care au furnizat forță de muncă străină în România în acest an, potrivit Europa Liberă. În total, peste 140.000 de angajați non-UE lucrau legal în țară la sfârșitul lui 2024. Pentru anul 2025, plafonul de avize a fost menținut la 100.000. Președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, Romulus Badea, a declarat că muncitorii străini acoperă un deficit de peste 600.000 de persoane la nivelul economiei românești.