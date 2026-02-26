EVZ Special

Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel

Guvernul României. Sursă: Arhivă EVZ
Invitat în cadrul podcastului “Contrapunct”, Tavi Hoandră nu a avut milă de Ludovic Orban și Florin Cîțu, politicieni care, în opinia reputatului jurnalist, ar fi contribuit din plin la “vânzarea României”.

Dan Andronic, Tavi Hoandră și Bogdan Comaroni au pus pe tapet un episod de-a dreptul incredibil din istoria recentă a politicii autohtone. Personajul negativ a fost nimeni altul decât Ludovic Orban, premier al României în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020, care ar fi reușit să le dea fraților Micula nu mai puțin de 400 de milioane de euro, tranzacție care ar fi fost parafată „pe un șervețel”.

“Înrobirea României”, subiect principal de discuție la “Contrapunct”. Ludovic Orban, personajul negativ

Tavi Hoandră este sceptic că România va mai recupera vreodată respectiva sumă de bani, astfel că nu l-a menajat deloc pe Orban, față de care nu are niciun fel de respect.

Nu mai recuperăm, dar gestul lui Orban… Eu nu am nicio părere. Despre oameni care nu există nu poți să ai păreri. Vai de capul lui…”, a subliniat Hoandră, care și-a exprimat, totodată, dezgustul față de comportamentul lui Ludovic Orban, din perioada când era premier.

Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu
Traian Băsescu merge pe mâna lui Ilie Bolojan în disputa cu Sorin Grindeanu
Horoscopul lui Dom' Profesor,  27 februarie 2026. Sfârșit de februarie
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 februarie 2026. Sfârșit de februarie
Podcast Contrapunct

Tavi Hoandră, Dan Andronic și Bogdan Comaroni. Sursa foto: captură video

Îmi amintesc faza cu Turcescu și cu accidentul, beat la telefon. Mi se face scârbă numai când îl văd. Și-mi aduc aminte cum zicea: cine este generalul?”, a completat jurnalistul.

Orban și Cîțu, acuzați de “înrobirea României”

În cadrul podcastului “Contrapunct”, Tavi Hoandră a continuat să-l atace pe Ludovic Orban, în opinia sa unul dintre pionii principali care au dus la prăbușirea PNL și la devalizarea țării.

Atunci a început destructurarea Partidului Liberal. O destructurare psihosomatică și vânzarea României. Ce s-a întâmplat atunci, cu datorii, Orban și frații Micula au acționat din interes privat”, a spus jurnalistul.

Hoandră nu l-a uitat nici pe Florin Cîțu, ministrul Finanțelor în guvernul Orban. „În guvernarea în care Orban a fost prim-ministru și Cîțu ministru de Finanțe, s-a petrecut actul înrobirii României. Atunci s-a întâmplat un fapt îngrozitor. Am luat prin Cîțu și Orban un împrumut uriaș, ani de zile după, toată lumea s-a rugat să spună ce s-a întâmplat atunci. După, cei care au venit, Ciolacu… Toți au dus înainte chestia asta din comoditate… Și o conspirație a tăcerii”, a subliniat Hoandră.

Ludovic Orban, atac la Florin Cîţu: Să-şi ceară scuze şi fată de mine

Ludovic Orban și Florin Cîțu. Sursa foto: arhivă EVZ

Achizițiile controversate de vaccinuri

Un alt punct critic vizează achizițiile publice, susține Tavi Hoandră.

Și aia cu vaccinurile lui Voiculescu… Dacă îmi spune cineva că are vreo logică, decât aia de înrobire a țării, să cumperi milioane de vaccinuri pe care nu le poți folosi și trebuie să le arunci, dar să le plătești… Atunci s-a petrecut înrobirea economică a României pe care o ducem astăzi”, a punctat jurnalistul.

Cât despre Orban și Micula, amândoi sunt niște trepăduși în politica românească”, a concluzionat jurnalistul.

