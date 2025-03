Dennis Man i-a trădat pe frații Becali. Supărarea lui Giovanni

Dennis Man, fotbalistul român care a fost recent subiectul unor critici în presa italiană din cauza remizei surprinzătoare obținute de Parma împotriva ultimei clasate din Serie A, a luat o decizie importantă în cariera sa profesională.

Dennis Man își schimbă impresarul

Acesta a ales să colaboreze pe viitor cu Pietro Chiodi, un impresar care a lucrat în trecut cu frații Becali, înlocuindu-l astfel pe Giovanni Becali, cu care a avut o relație profesională îndelungată.

Decizia lui Man de a semna cu Chiodi a stârnit multe reacții în lumea fotbalului, mai ales având în vedere istoricul de colaborare dintre Man și frații Becali, cei care l-au susținut pe jucător în ascensiunea sa profesională.

Giovanni Becali, cunoscut pentru influența sa în fotbalul românesc, a vorbit deschis despre această schimbare într-o emisiune live exprimându-și punctul de vedere în legătură cu decizia fostului său client și cum aceasta a afectat relațiile din cadrul agenției sale.

Giovanni Becali răspunde criticilor și vorbește despre plecarea lui Dennis Man

În cadrul emisiunii, Giovanni Becali a fost întrebat de moderatorul Cristi Coste despre transferul lui Dennis Man la impresarul Pietro Chiodi, iar reacția acestuia a fost una de calm și detașare. „Poate semna cu oricine. Nu este nicio problemă din punctul meu de vedere. Toată lumea are dreptul să semneze cu cine dorește. Noi am avut o colaborare de patru ani, am lucrat împreună și ne-am respectat reciproc. În acești ani, am reușit să facem lucruri bune, iar Dennis a semnat un contract de 3 ani cu noi. Dacă acum decide să meargă mai departe și să semneze cu alt impresar, este alegerea lui”, a declarat Giovanni Becali.

Totuși, Becali a subliniat că există în continuare o relație contractuală între el și Dennis Man, care nu s-a încheiat complet, ceea ce sugerează că există și alte aspecte legale de gestionat, chiar și în contextul în care jucătorul a decis să colaboreze cu alt impresar.

Becali a spus că, din punctul său de vedere, nu există nicio problemă cu alegerea jucătorului, dar este important de menționat că această decizie este mai mult un pas de evoluție personală și profesională al fotbalistului.

Victor Becali, afectat de plecarea lui Dennis Man

Deși Giovanni Becali a abordat cu calm plecarea lui Dennis Man și schimbarea impresarului, acesta a recunoscut că fratele său, Victor Becali, este cel mai afectat de această schimbare. „Pentru mine este mai ușor, pentru că nu am aceleași legături emoționale, dar pentru fratele meu este mai greu. Victor l-a cununat pe Dennis și i-a botezat copiii, inclusiv pe copiii lui Chivu. Este o relație personală mult mai profundă între ei, iar faptul că Dennis a decis să semneze cu Chiodi poate fi destul de supărător pentru Victor. Nu l-am întrebat direct, dar știu că acest lucru l-a afectat”, a adăugat Giovanni Becali, subliniind aspectul personal al relației dintre fratele său și jucător.

Victor Becali a fost o prezență constantă în viața lui Dennis Man, nu doar ca impresar, ci și ca mentor, iar această schimbare în carierele lor ar putea adânci disensiuni în cadrul echipei de management. Giovanni a mai precizat că Victor petrecea mult timp în birou alături de fiul lui Chivu, subliniind legăturile strânse care existau în interiorul echipei de lucru, scrie fanatik.