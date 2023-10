De la portocalele care îți stimulează sânii, la vinul care ameliorează durerile de spate

Portocalele care stimulează sânii. Acestea nu sunt singurele alimente de bază cu beneficii neașteptate.

PĂR – IAURTUL

Iaurtul grecesc este bogat în proteine, care favorizează un păr sănătos și puternic.

Cel mai puternic ingredient al său este vitamina B5 , cunoscută și sub numele de acid pantotenic, care poate ajuta la prevenirea subțierii și căderii părului.

Are proprietăți atât de puternice încât este folosit în multe șampoane și balsamuri.

DINȚI – CEAIUL

Ceaiul verde și cel negru sunt surprinzător de bune pentru dinți, atâta timp cât nu adaugi zahăr.

Potrivit unor studii, ceaiul poate reduce acidul din gură, care duce la apariția bacteriilor și a cariilor.

De asemenea, conține fluorură, care este benefică în prevenirea cariilor dentare.

NAS – CURRY

Un tikka masala savuros, dacă este suficient de picant, poate ajuta la curățarea sinusurilor blocate.

Acest lucru se datorează faptului că capsaicina, un compus care se găsește în ardeii iuți, subțiază mucusul din nas și stimulează sinusurile, ceea ce duce la o mai bună circulație a aerului.

URECHI – CIOCOLATĂ

Cei care au o poftă de dulce se vor bucura la această veste.

Ciocolata neagră conține zinc și magneziu, care s-au dovedit a fi de ajutor în cazul problemelor de auz.

În timp ce magneziul protejează nervii din urechea internă de efectele zgomotelor puternice, zincul stimulează sistemul imunitar și astfel ajută în lupta împotriva infecțiilor dureroase ale urechii.

SÂNI – PORTOCALELE

Nu trebuie să cutreierați mai departe de bolul dumneavoastră de fructe pentru o sănătate optimă a sânilor.

Portocalele și alte citrice, cum ar fi lămâile, s-au dovedit în studii ca fiind eficiente împotriva cancerului de sân datorită proprietăților lor antiinflamatorii și antioxidante.

De fapt, s-a demonstrat că o dietă bogată în alimente portocalii și galbene ajută la prevenirea unei varietăți de boli comune.

SPATELE – VINUL

Unii medici recomandă cu tărie „vinul pentru coloană” datorită proprietăților antiinflamatorii ale unui pahar obișnuit de vin roșu.

Acest lucru se datorează resveratrolului, un compus care se găsește în coaja strugurilor roșii.

S-a demonstrat că acesta reduce umflarea, care poate provoca dureri de spate, precum și că încetinește ritmul de degenerare a coloanei vertebrale.

Beți responsabil! Totul cu moderație.

PĂRȚI INTIME – OUĂLE

Ouăle sunt pline de nutrienți, mai ales când vine vorba de sex.

Ele sunt deosebit de benefice pentru bărbați, deoarece sunt bogate în vitamina B6, despre care se știe că stimulează testosteronul și libidoul la bărbați.

Ouăle conțin, de asemenea, zinc, care promovează un flux sanguin sănătos și ajută la atingerea punctului culminant.

Așadar, este o situație în care toată lumea câștigă.

MÂINI – SOMON

Peștii grași, precum somonul și tonul, sunt foarte buni pentru artrită, care poate afecta în special mâinile.

Acest lucru se datorează conținutului ridicat de omega 3.

Potrivit unui studiu, cei care au consumat astfel de alimente în timp ce sufereau de rigiditate și dureri articulare au resimțit mai puțin disconfort și au avut nevoie de mai puține medicamente.

PICIOARE – BANANELE

„Acele în picioare” și sindromul picioarelor neliniștite, în care simțiți în mod constant nevoia de a vă mișca membrele inferioare, pot fi invalidante.

Din fericire, puteți ameliora disconfortul mergând la magazin și cumpărând banane.

Dacă sunteți curioși, este vorba despre nivelul lor ridicat de potasiu, magneziu și calciu.

BURTĂ – FASOLE LA CUPTOR

Fibrele și amidonul din fasole hrănesc bacteriile intestinale „bune”, care susțin funcția imunitară, combat inflamațiile, ajută digestia și țin la distanță germenii răi.

Dacă cumpărați conserve, asigurați-vă că găsiți opțiuni care au un conținut redus de zahăr și de sare.

Pregătiți-vă propriul deliciu cu fasole uscată și roșii suculente tăiate pentru un plus de sănătate.

GLEZNE – BRÂNZĂ DE VACI

Conținutul de vitamina B și calciu al brânzei promovează oase puternice și scade riscul de fracturi de stres la nivelul gleznelor.

UNGHII – CARTOFI DULCI

Biotina este una dintre cele mai bune vitamine pentru unghii sănătoase, iar aceasta este abundentă în umilul cartof dulce.

Adăugând savuroasa legumă rădăcinoasă în farfurie este o modalitate sigură de a introduce în organism nutrienții potriviți și de a împiedica unghiile de la mâini și de la picioare să devină fragile.

De asemenea, acestea sunt menținute strălucitoare datorită vitaminei A din legume.

Bibliografie: Morton, S. (2023, October 17). From oranges for breasts & wine for back pain—The best foods for your body. The Sun. https://www.thesun.co.uk/health/24435885/best-foods-body-sex-life/