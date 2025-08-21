EVZ Special De la boho chic la power dressing. Ce purtăm toamna aceasta







Toamna anului 2025 aduce în prim-plan o paletă diversificată de tendințe vestimentare. Se îmbină elemente de feminitate cu accente îndrăznețe și se reinterpretează stiluri clasice într-o manieră modernă.

Raluca Constantin, designer vestimentar și fondatoarea brandului Provocative by Raluca Constantin, detaliază în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei principalele direcții stilistice ale sezonului: „Toamna lui 2025 se bucură de un mix interesant de tendințe. Feminin dar îndrăzneț, clasic dar out of the box.”

Sezonul toamnă-iarnă 2025 se remarcă printr-o fuziune între influențele anilor '70 și '80. Sunt aduse în prim-plan piese precum pantaloni evazați, rochii boho chic și jachete din denim sau piele. În același timp, stilul minimalist, cu influențe din anii '80, capătă teren. Se pun în valoare volumetriile, asimetriile și power dressing-ul prin umeri accentuați.

„După cum bine știm, trendurile revin o dată la câțiva ani și se reinventează continuu. Cam de doi ani de zile predomină influențele anilor ‘70, cu pantalonii lor largi și evazați, rochiile boho chic și atât de îndrăgitele jachete din jeans sau piele. De asemenea, la polul opus avem stilul minimalist, care capătă din ce în ce mai mult teren, cu influențe din anii ‘80, volumetrii, asimetrii și power dressing prin celebrii umeri exagerați”, explică designerul.

Raluca Constantin subliniază că noutatea constă în reinventarea elementelor în contextul modernității zilelor noastre, „din alăturarea inedită de texturi și detalii dar și din folosirea unor țesături noi, obținute în urma unor procese de reciclare la nivel macro”.

Culoarea vedetă a sezonului este maro sau mocha brown și derivatele sale, precum bej, camel, teracotă și burgundy. „Alte culori care se vor regăsi în paleta toamnei sunt roșul wine, nuanțele închise de albastru și pastelurile”, precizează Raluca.

Materialele predominante sunt pielea întoarsă, animal printul și blana, în timp ce tweedul, popularizat de casa de modă Chanel, și carourile de diverse tipuri rămân în tendințe. Această paletă reflectă o tendință globală spre culori îndrăznețe și materiale sustenabile, așa cum evidențiază și raportul Pantone Fashion Color Trend Report pentru sezonul toamnă-iarnă 2025/2026, care subliniază o paletă de culori îmbogățită cu nuanțe tradiționale și dinamice

Printre piesele esențiale ale sezonului, designerul de modă Raluca Constantin recomandă: „Sezonul acesta jacheta din piele întoarsă, cu sau fără franjuri, pantalonii maro largi sau evazați, rochia tricotată, cizmele de cowboy, puloverul cu guler polo, fusta creion și sacoul oversized cu umeri proeminenți nu ar trebui să lipsească din garderoba oricărui pasionat de modă.”

Aceste piese reflectă tendințele globale, cum ar fi revenirea pieselor din piele întoarsă și animal printul, precum și popularitatea carourilor și tweedului.

Toamna anului 2025 se prezintă ca un sezon al diversității stilistice, în care trecutul și prezentul se îmbină armonios, oferind posibilitatea exprimării individualității prin intermediul modei. Raluca Constantin, prin viziunea sa, contribuie la definirea acestui sezon, propunând piese care sunt „atât contemporane, cât și atemporale”.