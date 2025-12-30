De ce zona Haukadalur rămâne unul dintre cele mai vizitate locuri din Islanda iarna

Valea Haukadalur, din sud-vestul Islandei, are una dintre cele mai cunoscute zone geotermale ale țării. Locul este inclus, de regulă, în traseele turistice, alături de alte opriri majore, ceea ce îl menține pe lista obiectivelor vizitate pe tot parcursul anului, inclusiv iarna.

Principalul motiv pentru care turiștii includ Haukadalur iarna este predictibilitatea: Strokkur erupe, în mod obișnuit, la intervale de aproximativ 5–10 minute. Asta înseamnă că, chiar și într-o oprire relativ scurtă, șansele de a vedea erupția sunt ridicate, iar vizita nu depinde de un program fix.

În aceeași zonă se află și Great Geysir, gheizerul care a dat numele fenomenului la nivel internațional, însă acesta erupe rar în prezent. Prin urmare, experiența de iarnă este centrată, în practică, pe Strokkur și pe câmpul geotermal din jur, cu aburi, izvoare fierbinți și depuneri minerale vizibile pe un traseu marcat.

Haukadalur se află la mai puțin de două ore de mers cu mașina din Reykjavík, iar poziționarea pe ruta Golden Circle îl face ușor de inclus într-o zi cu mai multe opriri.

Iarna, atractivitatea crește și dintr-un motiv practic: zona este vizitată frecvent prin tururi organizate, iar traseul Golden Circle este una dintre rutele cele mai cerute de turiști. În paralel, cei care conduc pe cont propriu își pot planifica vizita în funcție de condițiile de drum și de avertizările meteo. Sursele oficiale recomandate pentru informare rămân vedur.is, pentru avertizări și prognoze, și road.is, pentru starea drumurilor.

În Haukadalur, iarna nu înseamnă doar temperaturi mai scăzute, ci și un efect vizual care amplifică percepția activității geotermale. Diferența mare dintre temperatura apei și cea a aerului face ca aburul să fie mai dens și mai vizibil, iar câmpul geotermal să pară mai „activ” chiar și atunci când intensitatea fenomenelor este similară cu cea din alte anotimpuri.

Pentru turiști, acest contrast e ușor de fotografiat și, în același timp, ușor de încadrat într-o vizită care nu cere echipamente speciale de drumeție, ci doar atenție la suprafețele alunecoase și la regulile de siguranță.

Dincolo de erupția în sine, zona include izvoare, mici bazine cu apă fierbinte și porțiuni cu activitate geotermală vizibilă pe traseu, ceea ce extinde experiența fără să impună distanțe mari de mers. Ghidurile de vizitare pentru Geysir Geothermal Area indică faptul că obiectivul este deschis pe tot parcursul anului, iar oprirea face parte din circuitele standard ale Golden Circle.

Motivul popularității nu este doar „spectacolul”, ci și faptul că experiența este controlabilă. Sursele de informare pentru turiști insistă pe același principiu: vizitarea se face pe trasee marcate și în zone de observație stabilite, din motive de siguranță. Apa este extrem de fierbinte, iar solul din jurul fenomenelor geotermale poate fi instabil.

Restricțiile vizează inclusiv perturbarea activității geotermale, modificarea nivelului apei sau deteriorarea crustelor formate în jurul izvoarelor.

Iarna, riscul alunecării crește, iar o zonă cu acces clar, poteci definite și semnalizare devine mai atractivă decât un loc unde trebuie să mergi pe teren neregulat, prin zăpadă mare sau fără delimitări. În plus, faptul că vizita se poate face rapid reduce timpul de expunere la frig și vânt.

Interesul pentru obiectivele „de o zi” din sud-vest rămâne susținut de volumul general al turismului. Datele Icelandic Tourist Board arată că 2024 a adus aproape 2,3 milioane de vizitatori străini cu înnoptare, ceea ce menține popularitatea atracțiilor.

În practică, vizita se organizează în jurul a trei elemente: