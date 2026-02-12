De ce se îmbracă așa Lorna din serialul „Avocatul din limuzină”

Vestimentația Lornei din serialul „Avocatul din limuzină” nu este doar o alegere estetică, ci un instrument subtil prin care se transmit informații despre personalitatea și evoluția personajului. Fiecare piesă de îmbrăcăminte sugerează nuanțe ale caracterului Lornei: putere, independență și o atitudine calculată, potrivit celor relatate de Tudum.

În „Avocatul din limuzină”, majoritatea scenelor cheie se desfășoară în sălile de judecată, cu pereți de cărămidă terni și tavane simple, sau în biroul lui Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), dominat de mobilier masiv din lemn închis și spații strict funcționale. Această estetică sobră creează un cadru aproape monoton, în care fiecare detaliu pare calculat să transmită formalitatea lumii juridice.

În acest context, Lorna (Becki Newton) se remarcă imediat. Fosta soție a lui Mickey, care și-a început parcursul ca asistentă juridică și manager de birou, evoluează până la rolul de avocat de apărare în domeniul penal în sezonul patru.

Stilul ei vestimentar vibrant, pantaloni de piele, jachete de motociclist în nuanțe strălucitoare, topuri cu mărgele și poșete neon, contrastează puternic cu decorul sobru. Chiar și pantofii stiletto devin un simbol al încrederii și al carismei Lornei.

Deși hainele îi accentuează prezența, adevărata atracție a Lornei rămâne personalitatea sa puternică. Garderoba îndrăzneață nu e doar un moft, ci o extensie a modului în care îmbrățișează lumea complexă a puterii și a justiției.

Succesul estetic al Lornei în serial se datorează în mare parte echipei de profesioniști în modă care îi creează ținutele. În prezent, această responsabilitate revine creatoarei de costume Beth Morgan, care s-a alăturat producției în sezonul 3. Alegerea ei este cu atât mai relevantă, cu cât Lorna a devenit oficial avocat al apărării.

„Lorna este mereu originală și îndrăzneață în stilul vestimentar, iar look-ul ei se transformă odată cu evoluția ei personală”, explică Morgan într-un interviu pentru Tudum.

În acest sezon, deși se află la începutul carierei juridice, Lorna face pași importanți, preluând mai multe cazuri pentru a menține funcțională firma în timpul procesului lui Mickey.

„Va comite greșeli de începător, dar va combina acest lucru cu stilul său distinct și inteligența nativă”, spun co-producătorii Ted Humphrey și Dailyn Rodriguez despre evoluția personajului în sezonul 4.

Ea atrage noi clienți, printre care se numără și avangardista Celeste Baker (Kyle Richards) în episodul 1. În episodul 5, Lorna pășește cu încredere în sala de judecată purtând o rochie neagră strâmtă, cu un fermoar impozant, iar în episodul 2 pozează pentru propriul panou publicitar într-un costum roz intens.

Morgan a început să îndrepte garderoba Lornei către costume îndrăznețe, precum cel roz, încă din sezonul 3, lăsând în același timp fiecare ținută să păstreze o notă distinctă, specifică personajului.

„Pe măsură ce moda devine mai relaxată, am vrut să explorăm forța costumului clasic și ce poate însemna acesta pentru un personaj unic, un adevărat disruptor în sens pozitiv”, explică creatoarea de costume.

Pentru a se pregăti pentru această evoluție, Morgan a analizat costumele feminine din anii '90, precum și ținutele de lucru mai contemporane. Newton a avut și ea o contribuție în ceea ce privește aspectul personajului ei. Morgan spune că ea și actrița colaborat la ținute.

„Becki mi-a insuflat încredere încă de la prima probă”, spune Morgan. „Am reușit să fim fideli călătoriei Lornae prin costumele ei, pe măsură ce personajul ei crește. A fost inspirator să lucrez cu ea și cred că rezultatele finale sunt o adevărată sărbătoare pentru fanii serialului”.

Încă de la începutul sezonului 1, Newton a înțeles ce îl diferențiază pe personajul ei. „Am știut imediat că există o anumită savoare în acest personaj și o anumită îndrăzneală pe care m-aș distra foarte mult interpretându-le”, a declarat Newton pentru Tudum, amintindu-și cum a fost să citească primul episod din The Lincoln Lawyer . „Era ceva puțin excentric la ea, dar amuzamentul Lorna este amestecat cu o inteligență foarte bogată și o înțelegere profundă a legii.”

Această combinație de trăsături de personalitate, spune Newton, nu se observă întotdeauna la personajele feminine, care, spune ea, tind să fie descrise destul de unidimensional. Îmbrățișarea Lornei pentru modă este în contrast puternic cu cea a colegilor ei, care încearcă să se integreze profesional și să nu-și arate prea mult personalitatea.

Lorna este capricioasă și fără menajamente ea însăși. De la birou până la sala de judecată, stilul ei este, potrivit lui Morgan, „neașteptat”. Și cine poate spune că acesta nu este unul dintre motivele pentru care Lorna reușește să atragă clienți precum Celeste.

„Lornei îi place să fie un mister, iar alegerile ei vestimentare nu fac excepție”, spune Morgan. „Te va ține mereu curios să afli ce va face în continuare”.

Una dintre cele mai mari realizări este costumul personalizat din trei piese pe care Lorna îl poartă în prima ei zi oficială ca avocat în sezonul 3, asortat cu un trench vintage Dolce & Gabbana. De fapt, acel costum a jucat un rol esențial în intriga intrigii. „Trebuia să fie șic și de impactant de la prima vedere”, spune Morgan.

Având în vedere că în tribunal funcționa un singur lift, ansamblul era suprapus astfel încât Lorna să poată da jos ceva de fiecare dată când trebuia să urce scările. Cât despre pantofi, Morgan și-a imaginat că Lorna va cheltui o grămadă de bani pe pantofi Christian Louboutin cu imprimeu de ghepard (cu talpa roșie caracteristică brandului) pentru a-și completa ținuta din prima zi.

Din păcate, Lorna rupe intenționat unul dintre tocuri pentru a defecta ultimul lift funcțional și a implementa o strategie ingenioasă pentru a-și câștiga cazul.

„Ne-am gândit la pantaloni cu croi mai lat, dar, din moment ce pantoful are un astfel de moment de atracție, am decis că modelul tip creion servește mai bine poveștii. Pentru cei care știu, este și mai dureros să o vedem cum trebuie să sacrifice acest pantof foarte scump și special”, spune Morgan.

Surprizele vestimentare continuă pe tot parcursul sezonului: butonii de manșetă personalizați cu chipul cățelușului Winston, creați de designerul Lexie Newman, completează stilul masculin reinterpretat de Lorna. Într-un alt moment, Lorna poartă o cămașă cu un mops, o declarație jucăușă a dragostei echipei pentru animalele de companie.