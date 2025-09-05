Justitie De ce procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în furtul tezaurului dacic







Un anunț venit ieri din Olanda a generat multă emoție în România. Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului de opere de artă din Muzeul Drents. Anunțul făcut de presa olandeză a fost preluat fără comentarii.

De ce au renunțata la acuzații? Deoarece, după luni de anchetă, au concluzionat că probele nu demonstrează că cei trei știau că acțiunile lor erau legate de jaf.

Cu alte cuvinte: este posibil ca unele persoane să fi ajutat la îndeplinirea unor sarcini secundare, dar procurorii nu au putut demonstra că acestea înțelegeau că acele sarcini făceau parte dintr-o infracțiune. Un element esențial în legislația olandeză pentru a acuza pe cineva de complicitate. În jaful unei comori naționale.

Anchetatorii au găsit indicii că cei trei au oferit asistență presupușilor lideri ai grupului. Cu toate acestea, Parchetul olandez a stabilit că rolul lor a fost minor. Dar mai important, nu a existat o intenție sau o conștientizare demonstrabilă („știți cu ce ajutați”) pentru a îndeplini criteriile legale pentru complicitate.

Fără acestea, continuarea cazului ar fi eșuat probabil în instanță.

Pentru a urmări penal pe cineva ca coautor sau complice, procurorii olandezi trebuie să demonstreze mai mult decât faptul că aceștia au făcut ceva care s-a dovedit ulterior a fi util pentru infractori. Ei trebuie să dovedească că persoana respectivă știa – sau cel puțin accepta probabilitatea – că acțiunile sale au contribuit la comiterea unei infracțiuni specifice.

În absența unei astfel de dovezi de intenție/cunoaștere, Parchetul olandez refuză de obicei să continue, atât pentru a respecta standardele de procedură echitabilă, cât și pentru a concentra resursele asupra autorilor principali.

Trei suspecți principali din Heerhugowaard rămân în arest preventiv, acuzați de furt (o cască de aur și trei ornamente de aur) și distrugerea/deteriorarea proprietății muzeului. Procurorii spun că o grenadă Ti-Rex a fost detonată la o ușă de marfă în timpul spargerii din 25 ianuarie 2025.

Un bărbat de 26 de ani va fi în continuare urmărit penal pentru furtul de plăcuțe de înmatriculare. Chiar și în cazul său, procurorii afirmă că nu poate stabili dacă acesta știa despre furtul iminent. El se confruntă cu o audiere închisă în instanță privind acuzația de furt de plăcuțe de înmatriculare.

Decizia restrânge cazul la persoanele despre care OM consideră că se poate demonstra în mod credibil că au planificat și executat jaful. Îmbunătățind șansele unui proces concentrat și concentrând eforturile asupra recuperării comorilor românești dispărute – inclusiv coiful de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice, scrie Dutchnews.

O audiere publică este programată pentru 16 octombrie 2025, în mare parte pentru a răspunde cererilor de investigație ale apărării. Dacă arestul preventiv va fi prelungit, o nouă audiere pregătitoare va avea loc pe 8 ianuarie 2026. Procurorii se așteaptă ca procesul pe fond să aibă loc în prima jumătate a anului 2026.

Acuzațiile au fost retrase nu pentru că cei trei nu au făcut nimic, ci pentru că procurorii spun că nu pot dovedi că aceștia știau că ajută la comiterea unui jaf. O diferență decisivă în dreptul penal.