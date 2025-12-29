De ce nu e bine să bei cafeaua imediat după trezire. Explicația unui neurochirurg

Mulți oameni își încep ziua cu o cană de cafea imediat după ce deschid ochii, iar alții nu își pot începe programul de lucru fără acest mic ritual. Deși majoritatea oamenilor cred că acest gest nu are niciun impact negativ asupra organismului, specialiștii spun că ora la care bei cafeaua contează mai mult decât pare. Neurochirurgul Iustinian Simion spune că organismul trece prin procese naturale imediat după trezire, iar efectul produs de cofeină poate perturba aceste mecanisme.

În primele minute după trezire, nivelul cortizolului, hormonul care susține starea de vigilență, urcă la cel mai înalt punct al zilei. Este felul în care organismul își activează singur mecanismele, fără să aibă nevoie de stimulare externă. Atunci când cafeaua este băută în această fereastră, efectul cofeinei se suprapune cu cel al cortizolului, potrivit medicului neurochirurg.

„Dimineața, nivelul cortizolului este mai ridicat. În primele 60 de minute, dacă bei cafea, se suprapune efectul cortizolului cu efectul cafelei, diminuând efectul acesteia din urmă și făcându-te mai dependent de ea”, a explicat neurochirurgul Iustinian Simion, într-un videoclip publicat pe TikTok.

Potrivit specialistului, ideal ar fi ca acest ritual al cafelei să fie urmat abia după o 60 sau chiar 90 de minute de la momentul trezirii. De asemenea, el adaugă că aceasta ar trebui savurată după micul dejun.

„Așadar, este recomandat să bei cafeaua dimineața, dar după 60-90 de minute de la trezire, în mod evident după ce ai mâncat ceva”, mai spune neurochirurgul.

Ipoteza este susținută și de alți specialiști. O analiză realizată recent de Rex Isap, expert în somn și CEO al companiei Happy Beds, arată că ora la care bem prima cafea contează mai mult decât credem. Rezultatele arată clar că băutura nu ar trebui băută în primele minute după trezire, așa cum procedează majoritatea oamenilor.

Cercetarea a fost făcută în Marea Britanie, unde ora medie de trezire este 7:33. Mulți britanici își încep ziua cu o cafea fierbinte. Concluzia specialiștilor este că ora recomandată pentru prima cafea este 8:33, adică la exact o oră după trezire.

Rex Isap afirmă că mulți oameni pornesc ceainicul imediat după ce se ridică din pat, fără să știe că o pauză de 60 de minute le-ar aduce beneficii mai mari.

„Cortizolul, adesea asociat cu stresul, imbunatateste nivelurile de alerta. Asadar, consumul de cofeina in timp ce nivelul de cortizol este deja ridicat poate lucra impotriva acestui lucru sau chiar duce la dezvoltarea unei tolerante pentru cofeina”, a explicat expertul.