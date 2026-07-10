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De ce ies paharele mate din mașina de spălat vase. Cele mai frecvente greșeli care duc la această problemă

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De ce ies paharele mate din mașina de spălat vase. Cele mai frecvente greșeli care duc la această problemăSursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Paharele care își pierd transparența după spălarea în mașina de spălat vase pot indica fie depuneri de calcar, fie coroziunea sticlei. Identificarea corectă a cauzei este esențială pentru a evita deteriorarea lor permanentă.

Calcarul, una dintre cele mai frecvente cauze

În zonele cu apă dură, depunerile de calcar se formează treptat pe suprafața paharelor și a altor vase din sticlă. Acestea lasă urme albicioase și reduc strălucirea, chiar dacă vasele sunt curate.

Pentru a preveni problema, este important ca rezervorul de sare specială al mașinii să fie alimentat periodic, chiar și atunci când folosești detergent all-in-one, dacă producătorul recomandă acest lucru.

La fel de util este și agentul de clătire, care ajută apa să se scurgă uniform și reduce apariția petelor, potrivit realsimple.com.

Masina de spalat vase

Masina de spalat vase / sursa foto: dreamstime.com

Uneori problema nu mai poate fi reparată

Dacă paharele continuă să fie mate chiar și după îndepărtarea depunerilor de calcar, este posibil ca sticla să fi fost afectată de coroziune. Acest fenomen apare în timp, mai ales atunci când sunt folosite programe cu temperaturi foarte ridicate sau cantități prea mari de detergent.

Spre deosebire de calcar, coroziunea sticlei nu mai poate fi îndepărtată.

Cum previi apariția petelor albe

Pentru ca paharele să își păstreze transparența cât mai mult timp, specialiștii recomandă:

-completarea regulată a sării speciale și a agentului de clătire; -alegerea unui program potrivit pentru paharele din sticlă; -dozarea corectă a detergentului, conform instrucțiunilor producătorului; -curățarea periodică a mașinii de spălat vase pentru îndepărtarea depunerilor de calcar și grăsime.

O întreținere făcută o dată pe lună poate prelungi durata de viață a aparatului și poate preveni apariția petelor care fac paharele să își piardă strălucirea.

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