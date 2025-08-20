Social De ce este facturată apa de ploaie și cum se stabilește costul pentru persoanele fizice







Mulți consumatori se întreabă de ce trebuie să plătească pentru apa provenită din precipitații. Explicația constă în faptul că apa de ploaie, odată ajunsă în rețeaua publică de canalizare, parcurge un proces similar cu cel al apelor uzate menajere: este colectată, transportată și ulterior tratată pentru a îndeplini standardele de mediu înainte de a fi evacuată în natură.

Chiar dacă este vorba despre apa meteorică, provenită din surse naturale, aceasta generează costuri pentru operatorii serviciilor de apă și canalizare. Procesul de epurare este necesar pentru a preveni poluarea și pentru a proteja ecosistemele locale.

Calculul tarifelor pentru canalizarea apei meteorice se bazează pe cheltuielile totale ale operatorilor aferente întregului volum de apă uzată procesat, incluzând atât apa menajeră, cât și cea provenită din precipitații. În consecință, apa de ploaie este taxată la același tarif ca și apele uzate provenite din gospodării.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul apa-canal.ro , obligația de plată pentru colectarea și evacuarea apei meteorice revine celor care o deversează în sistemul public de canalizare. Această prevedere se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Mai exact, apele meteorice, cunoscute și sub denumirea de ape pluviale, provin din precipitații, precum ploaia sau topirea zăpezii, și se scurg de pe acoperișuri, terase, platforme industriale ori curți interioare, în rețelele de canalizare.

În mediul urban actual, suprafețele acoperite cu beton și asfalt împiedică infiltrarea naturală a acestor ape în sol. În consecință, ele ajung direct în rețeaua de canalizare, unde sunt tratate în același mod ca și apele uzate, implicând procese complexe și costuri semnificative.

În mediul urban, apele provenite din precipitații sunt preluate prin rețeaua de canalizare, parcurgând un traseu complex care implică mai multe stații de pompare intermediară, până la colectorul principal și, ulterior, la Stația de Epurare. Întregul proces presupune un consum consistent de energie electrică, generând astfel cheltuieli semnificative.

Contrar percepției comune, apele meteorice nu sunt simple ape de ploaie. În drumul lor prin spațiul urban, acestea se încarcă cu numeroase substanțe poluante – de la reziduuri petroliere și urme de uleiuri, până la metale grele și particule rezultate din uzura anvelopelor și a sistemelor de frânare ale autovehiculelor. Astfel, ajung să fie suficient de contaminate încât să necesite tratare în stațiile de epurare, alături de apele uzate menajere.

Contrar percepției greșite din spațiul public, consumatorii nu sunt taxați pentru apa de ploaie în sine, ci pentru serviciile prestate de Companiile de apă Aceste servicii includ colectarea, transportul și epurarea apelor provenite din precipitații.

Aceste operațiuni presupun cheltuieli tehnice și de întreținere, iar tratarea apelor este realizată în conformitate cu reglementările de mediu, înainte de a fi deversată în râuri.

Determinarea volumului de apă meteorică pentru facturare se bazează pe standardul românesc SR 1846-2 din 2006. Conform acestuia, cantitatea este calculată prin înmulțirea valorii medii lunare a precipitațiilor, transmisă oficial de Administrația Națională de Meteorologie, cu un coeficient care reflectă suprafețele declarate de utilizatori – atât construite, cât și neconstruite.

Acest sistem de calcul este utilizat la nivel național și are ca scop stabilirea echitabilă a costurilor pentru serviciile de canalizare aferente apelor pluviale.