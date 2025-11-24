De ce a vrut Denis Hanganu să renunțe la actorie: Asta m-a convins să rămân

Denis Hanganu încheie anul 2025 cu o ascensiune vizibilă și proiecte care i-au conturat tot mai clar locul în industrie: proiecte în teatru, apariții în producții de televiziune, roluri în cinematografie și un public care a răspuns tot mai bine muncii sale. Dar puțini știu că această evoluție nu a fost deloc liniară. În urmă cu doar câțiva ani, actorul era decis să renunțe definitiv la meserie și să își caute drumul într-un domeniu cu totul diferit.

Drumul lui Denis Hanganu în actorie nu a început cu compromisuri. De la primele castinguri, a ales cu atenție fiecare proiect, chiar dacă asta a însemnat să refuze oportunități care păreau, din exterior, promițătoare.

„Tot timpul am fost selectiv. Înainte de a debuta la nivel național am mai luat castinguri pentru roluri principale, pe care le-am refuzat. Aveam și încă am anumiți oameni cu care mă sfătuiesc din breaslă, în care am foarte mare încredere, și mă sfătuiau să mai aștept”, a declarat Denis Hanganu pentru Evenimentul Zilei.

Selectivitatea aceasta — rar întâlnită la început de carieră — a devenit o constantă a felului în care se raportează la profesia sa. Nu a fost un moft, ci un pricipiu de lucru.

„Eu sunt selectiv la orice! La mine, dintr-o virtute mi-e teamă să nu se transforme într-un defect. E ca un pitic pe creier de care nu pot să scap. Cu atât mai mult în ceea ce privește munca mea”, a continuat actorul.

Puțini actori recunosc cu atâta claritate momentele în care au vrut să se retragă din industrie. Pentru Denis Hanganu, în anul 2020, la scurt timp după ce încheiase proiectul „Sacrificiul”, a existat un punct de cotitură în care renunțarea la meserie nu a mai fost doar un gând trecător, ci un plan concret.

„Am vrut să mă las, am vrut să lucrez în IT pe testing, să-mi iau acreditările necesare…”

Atunci a apărut mesajul care i-a schimbat decizia.

„…și a venit în tot acest proces un mesaj pe telefon cum că se caută pentru rol principal într-un serial, nu spuneau unde, se caută rolul principal.”

Nu știa producătorul, nu știa postul TV, nu știa contextul. Știa doar că proiectul promitea anvergură. Într-o perioadă în care era gata să se desprindă de actorie, acel mesaj a funcționat ca o ultimă întrebare pe care și-a adresat-o singur: dacă merită să mai acorde o șansă meseriei.

„Văzând amploarea pe care o promitea serialul, asta m-a convins să rămân și să dau o șansă meseriei ăsteia”, a mai spus Denis Hanganu pentru Evenimentul Zilei.

Proiectul despre care vorbește și pe care îl aștepta fără să știe a fost „Clanul”, producția Pro TV în care avea să primească rolul principal. Castingul câștigat nu a reprezentat doar un succes profesional, ci și un motiv personal de stabilitate: rămânerea în țară și validarea unui parcurs în care investise ani de muncă.

„Când am vrut să mă las, după 2020, a venit proiectul Clanul la Pro TV și atunci a fost o bucurie că am luat castingul, în primul rând pentru că am rămas în țară, apoi că am reușit să iau castingul pentru rolul protagonistului.”

Pentru Denis Hanganu, acest rol nu a fost doar „o producție în plus”, ci momentul care i-a confirmat că merită să își continue drumul în actorie. A fost o reafirmare a faptului că selecția atentă, răbdarea și refuzurile de la început nu au fost greșeli, ci o strategie care în cele din urmă a dat rezultate.

Deși prezent în proiecte majore în ultimii ani, actorul nu intră în 2026 cu o producție televizată sau cinematografică confirmată. Cu toate astea, munca depusă în acest an și rezultatele sale vor conta și pentru proiectele viitoare:

„Pentru anul viitor nu am nimic în pregătire. Sper ca proiectele pe care le-am demarat anul acesta să aibă succes la public, astfel încât cifrele și statisticile să convingă pe mai departe producătorii să le ofere o continuitate acestor proiecte”, a mai spus el.

Teatrul, în schimb, capătă o pondere tot mai importantă în prima parte a anului 2026.

„În schimb, în teatru voi avea trei – patru premiere, ceea ce e foarte bine! Proiectele de film vin în general puține la număr, așa că în perioada dintre ele să ai de lucru”, a conchis Denis Hanganu.