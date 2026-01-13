Sport

David Popovici, despre atacurile de anxietate care i-au pus în pericol participarea la Mondiale

Comentează știrea
David Popovici, despre atacurile de anxietate care i-au pus în pericol participarea la MondialeDavid Popovici. Sursa foto: Facebook/ David Popovici
Din cuprinsul articolului

David Popovici a strălucit anul trecut la Campionatele Mondiale de înot de la Singapore. Sportivul român a câștigat medaliile de aur la 100 de metri liber și la 200 de metri liber, dar succesele au fost marcate de mari probleme. Într-un interviu acordat pentru Olympics, Popovici a vorbit din nou despre starea de anxietate cu care s-a confruntat înainte de-a intra în competiție.

David Popovici, despre atacurile de anxietate care i-au pus în pericol participarea la Mondiale

„Să-ți fie frică face parte din viață. De fapt, e ceva necesar”, a spus înotătorul, într-un articol cu titlul „Chiar și cei mai buni din lume se sperie”.

„Nu poți avea glorie sau succes și să te bucuri dacă nu ai trecut prin durere și prin momente foarte dificile. Iar atunci când am asemenea momente, știu că mă pot baza, din fericire, pe cei care mă susțin – asta înseamnă familia mea, iubita, prietenii cu adevărat apropiați, antrenorii mei.

David Popovici

David Popovici. Sursa foto: facebook / David Popovici

Atunci când știu că mă vor trata la fel indiferent de rezultat, mă pot concentra pe ceea e am de făcut. Mare parte a timpului e bine, dar dacă nu e, ei sunt tot acolo, mă vor iubi la fel”, a afirmat cel mai bun sportiv român din 2025.

Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan, preluat din februarie de magistrații români
Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan, preluat din februarie de magistrații români
Trump, îndemn pentru protestatarii iranieni. Președintele SUA transmite că „ajutorul e pe drum”
Trump, îndemn pentru protestatarii iranieni. Președintele SUA transmite că „ajutorul e pe drum”

Nu a ascuns starea de teamă

La acea vreme, David Popovici s-a simțit psihic atât de rău din cauza anxietăți încât a luat în calcul să abandoneze și să revină în țară. „Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie”, spunea înotătorul.

„Dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”

„Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată”, mai afirma Popovici.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:22 - Dosarul de trădare al fostului șef SIS Alexandru Bălan, preluat din februarie de magistrații români
22:16 - Incident la sol cu o aeronavă Wizz Air pe Aeroportul din Sibiu. Pasagerii au fost debarcați
22:08 - Trump, îndemn pentru protestatarii iranieni. Președintele SUA transmite că „ajutorul e pe drum”
21:57 - Tottenham vrea să scape cu orice preț de Radu Drăgușin. Negocierile cu AS Roma au căzut
21:44 - Ce se întâmplă cu datele tale medicale după digitalizare. Frica legitimă și ce spun documentele oficiale
21:35 - David Popovici, despre atacurile de anxietate care i-au pus în pericol participarea la Mondiale

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale