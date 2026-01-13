David Popovici, despre atacurile de anxietate care i-au pus în pericol participarea la Mondiale

David Popovici a strălucit anul trecut la Campionatele Mondiale de înot de la Singapore. Sportivul român a câștigat medaliile de aur la 100 de metri liber și la 200 de metri liber, dar succesele au fost marcate de mari probleme. Într-un interviu acordat pentru Olympics, Popovici a vorbit din nou despre starea de anxietate cu care s-a confruntat înainte de-a intra în competiție.

„Să-ți fie frică face parte din viață. De fapt, e ceva necesar”, a spus înotătorul, într-un articol cu titlul „Chiar și cei mai buni din lume se sperie”.

„Nu poți avea glorie sau succes și să te bucuri dacă nu ai trecut prin durere și prin momente foarte dificile. Iar atunci când am asemenea momente, știu că mă pot baza, din fericire, pe cei care mă susțin – asta înseamnă familia mea, iubita, prietenii cu adevărat apropiați, antrenorii mei.

Atunci când știu că mă vor trata la fel indiferent de rezultat, mă pot concentra pe ceea e am de făcut. Mare parte a timpului e bine, dar dacă nu e, ei sunt tot acolo, mă vor iubi la fel”, a afirmat cel mai bun sportiv român din 2025.

La acea vreme, David Popovici s-a simțit psihic atât de rău din cauza anxietăți încât a luat în calcul să abandoneze și să revină în țară. „Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie”, spunea înotătorul.

„Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată”, mai afirma Popovici.