BOR, despre legalizarea prostituției: O formă gravă de tranzacționare a trupului omenesc. Nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase

După ce deputatul PNL Ion Iordache a depus în Parlament un proiect de lege privind legalizarea prostituției, inițiativa a generat reacții puternice. Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă față de acest demers legislativ. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române spun că legalizarea prostituției „este incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă și contravine respectării demnității”.

Patriarhia Română avertizează că prostituția reprezintă exploatarea trupului uman în scop financiar, cu efecte profunde asupra persoanelor implicate și asupra societății. Biserica susține că legalizarea acestei practici nu rezolvă problemele sociale asociate, ci le amplifică, afectând demnitatea umană și slăbind valorile morale ale comunității.

„Prostituția reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc în scop financiar, având consecințe negative profunde asupra persoanei și asupra societății în ansamblu. Legalizarea acestei practici nu conduce la vindecarea realităților sociale dureroase asociate prostituției, ci, dimpotrivă, favorizează proliferarea lor, contribuind la desconsiderarea demnității umane și la degradarea morală a societății”, se arată în comunicatul Patriarhiei Române.

Patriarhia amintește că România este semnatară a Convenției ONU pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției, document care afirmă că această practică este incompatibilă cu demnitatea și valoarea ființei umane și pune în pericol bunăstarea individului, a familiei și a comunității.

Convenția obligă statele semnatare să interzică prostituția organizată. Potrivit Bisericii, învățătura Sfintei Scripturi arată că prostituția este incompatibilă cu viața spirituală, iar trupul omenesc, considerat templu al Duhului Sfânt, nu poate fi supus exploatării sexuale sau folosirii degradante.

„Învățătura Sfintei Scripturi și a Bisericii Ortodoxe afirmă în mod constant incompatibilitatea prostituției cu viața spirituală (cf. Deuteronomul 23, 17; 1 Tesaloniceni 4, 3). Din perspectivă creștină, trupul omenesc este „templu al Duhului Sfânt” (1 Corinteni 6, 19), iar orice formă de exploatare sexuală sau de folosire degradantă a acestuia constituie o încălcare gravă a demnității personale și afectează pe termen lung sănătatea fizică, psihică și sufletească a persoanei”, adaugă reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhia Română susține că legalizarea prostituției nu va stopa traficul de persoane, exploatarea sexuală sau activitățile ilegale din domeniu. Biserica avertizează că un cadru legal ar putea, dimpotrivă, să încurajeze răspândirea unor practici care afectează libertatea și demnitatea umană.

„În acest context, Patriarhia Română consideră necesară exprimarea unei poziții publice ferme, în conformitate cu învățătura Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, ori de câte ori inițiativele legislative contravin, în mod evident, valorilor morale și mărturisirii de credință a Bisericii Ortodoxe Române”, se mai arată în comunicat.

Proiectul este susținut de 19 parlamentari, majoritatea din PNL, alături de un deputat PSD, Augustin-Florin Hagiu. Proiectul prevede autorizarea atât a spațiilor în care se desfășoară aceste activități, cât și a persoanelor care le practică.

Potrivit documentului, legea urmărește protejarea sănătății fizice și psihice a persoanelor implicate, prevenirea exploatării și a traficului de persoane și stabilirea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute. Autorizarea activităților va fi emisă de autoritățile locale, pe baza documentelor prevăzute de lege, dacă proiectul va fi adoptat.

Spațiile în care se desfășoară activitățile trebuie să respecte o distanță minimă de 200 de metri față de școli, unități de cult sau alte instituții stabilite prin hotărâre locală, explica liberalul Ion Iordache.

Mai mult, proiectul prevede că serviciile sexuale vor putea fi oferite legal doar de persoane fizice autorizate, echivalentul unui PFA, iar activitatea va fi încadrată la codul CAEN 9699, „Alte activități ale persoanelor fizice care prestează servicii personale n.c.a.” În plus, acordul de funcționare ar putea fi emis de primărie, cu valabilitate de 12 luni.