David Popovici, cel mai valoros sportiv român în 2025. Două performanțe istorice la Campionatele Mondiale

David Popovici (21 de ani) a fost sportivul român al anului 2025. Incluzând aici nu doar sportul individual, ci și pe cel la nivelul echipelor. Într-o perioadă de penurie prelungită la nivelul rezultatelor internaționale, David a reușit să se remarce și să devină cel mai la modă produs sportiv autohton.

În iulie, la Campionatele Mondiale de înot de la Singapore, David a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber. Sportivul „tricolor” a terminat cu timpul de 1:43,53. În urmă cu un an, la Jocurile Olimpice găzduite de Paris, el urcase pe prima treaptă a podiumului la aceeași probă.

Popovici s-a remarcat la Singapore și în proba de 100 de metri liber, pe care a câștigat-o cu timpul de 46,51 de secunde. Reușise aceleași două victorii și la Mondialul din 2022. Astfel, și în acest an, el a devenit sportivul cu cel mai mare priză la publicul din România. Într-o disciplină fără mare priză la iubitorii sportului, aplecați mai ales spre fotbal, tenis, handbal sau Formula 1.

Interesant este că David a făcut public problemele cu care s-a confruntat înaintea participării la Mondialul din Singapore. După succesul de la 200 de metri, el a recunoscut că s-a gândit chiar să abandoneze și să revină în țară pentru că nu se simțea în largul său.

„Am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să se ocupe, să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Îmi părea rău de toți oamenii care au venit și au luat bilet, familie etc.

„Dar simțeam că nu pot să mai continui. Și, cum le spuneam și lor mai devreme, nu dintr-o frică de a pierde sau de a, nu știu, nu merge în timpii pe care îi aștepta lumea să merg, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial. Și tocmai pentru că anul ăsta am început să mă simt foarte bine în antrenamente, să ating niște timpi pe care nu i-am mai atins niciodată, să am un concurs excelent în Slovacia acum o lună...

Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. Și în momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial și să-l văd de atât de aproape, m-a cuprins o frică incredibilă”, spunea Popovici.