Sport

Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului

Comentează știrea
Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului
Din cuprinsul articolului

Nume importante ale sportului au dispărut în 2025, lăsând mari goluri în domeniile în care s-au consacrat. La data de 21 martie, deceda marele pugilist George Foreman, în vârstă de 76 de ani. A fost o figură emblematică a „Sportului cu Mănuși”, a avut o carieră remarcabilă, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1968 și devenind de două ori campion mondial la categoria grea.

George Foreman

George Foreman. Sursa foto: x.com

Anul în care a murit Mihai Leu

Unul dintre momentele de legendă ale carierei sale a fost lupta cu Muhammad Ali din 1974, cunoscută sub numele de „Rumble in the Jungle”, găzduită de Zair.

Prima zi a lunii iulie a adus o veste tristă pentru români. La 56 de ani a decedat Mihai Leu, campion la box și pilot de curse auto. Măcinat de o boală necruțătoare, Leu și-a dat ultima suflare în plină vară.

Mihai Leu

Sursa foto: facebook

„Cu profundă durere, anunțăm trecerea în neființă a lui Mihai, în această seară. Un adevărat campion, atât în ringul de box, cât și pe circuitele de motorsport, Mihai a fost mult mai mult decât un sportiv excepțional, a fost un simbol de voință, curaj și pasiune.

Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic

Pentru fani, Mihai a fost și va rămâne un model. Un om care a inspirat prin fiecare luptă, prin fiecare cursă și prin demnitatea cu care și-a trăit viața. Pentru noi, pentru familie, un prieten, un soț și un tată minunat”, era mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Leu.

Moarte fulgerătoare pentru Diogo Jota și fratele său

3 iulie, ziua în care a murit, fulgerător Diogo Jota, atacantul echipei FC Liverpool. Portughezul (29 de ani) se afla în mașina sa, alături de fratele său, Andre Silva, 26 de ani. Bolidul a scăpat de sub control, iar cei doi nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Lumea fotbalului a fost șocată de vestea care i-a îndoliat pe microbiști.

Diogo Jota

Diogo Jota. Sursa foto: Facebook

Legendarul luptător Hulk Hogan

Pe 24 iulie murea un nume greu al luptelor, celebrul Hulk Hogan, 71 de ani. A fost o legendă a wrestlingului și a jucat în mai multe filme de acțiune. Hogan a suferit un infarct miocardic. I-a fost alături lui Donald Trump și l-a sprijinit pe actualul președinte al SUA în campania din 2024.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:52 - Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
22:43 - De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi
22:35 - România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa
22:26 - Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie
22:18 - Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci
22:06 - Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale