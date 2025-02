Politica Dana Budeanu, mesaj dur pentru „fătălăii revoluționari” din PSD







Dana Budeanu a transmis un mesaj dur "revoluționarilor" din PSD. Celebra creatoare de modă îi numește pe aceștia "fătălăi", iar cel mai probabil destinatarii mesajului sunt social-democrații care s-au strâns în jurul lui Victor Ponta.

De-a lungul timpului, Dana Budeanu s-a aflat printre cei care au susținut constant PSD și politicile promovate de social-democrați, chiar dacă nu a ocupat niciodată o funcție politică.

"Norocul vieții voastre a fost Ciolacu"

"Fătălăii care o încearcă cu revoluția prin PSD, norocul vieții voastre a fost Ciolacu și faptul că Dănuța e băiat și am ajutat partidul moca 10 ani ca să le fie bine oamenilor", a transmis Dana Budeanu, o cunoscută susținătoare a lui Marcel Ciolacu și a echipei PSD.

Săptămâna trecută, premierul Marcel Ciolacu l-a demis pe Victor Ponta din funcţia de consilier onorific al partidului. Acesta i-a comunicat lui Victor Ponta că are libertatea de a candida la alegerile prezidențiale, însă partidul nu îi va oferi sprijin.

Mesaj și pentru Călin Georgescu

În urmă cu două zile, Dana Budeanu i-a trimis un mesaj și lui Călin Georgescu, după ce fostul candidat i-a îndemnat pe români să boicoteze supermarketurile din România.

„Bună seara, domnule Georgescu și colegilor de la SIE. Când dumneavostră împreună cu colegii de la SIE mergeați pe la mănăstiri cu japca, să vorbiți oamenilor, când făceați planuri de campanie, pe ce cal să mai călăriți, cum să mai faceți cu ieșirile prin piețe, atunci, în anii aceia, acum 2-3 ani, eu am fost prima voce publică, cu impact, din România, care zi de zi, an de an, târg de târg, producător de producător român, am susținut, urlat, promovat, inițiat, 'cumpără românește'”, a spus ea.